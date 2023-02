SAP - Gefahr im Verzug

SAP SE - WKN: 716460 - ISIN: DE0007164600 - Kurs: 108,400 € (XETRA)

Die große Aufwärtsdynamik, die die SAP-Aktie noch im November bis 108,38 EUR angetrieben hatte, ist in den letzten Monaten einer volatilen Seitwärtsbewegung gewichen. Zwar wurden in ihrem Verlauf immer noch neue Hochs erreicht, die anschließenden Korrekturen dämmten die Erfolge der Bullen aber wieder ein. Zuletzt hatte das Scheitern an der Hürde bei 112,78 EUR und der Rücksetzer unter die vorherigen Hochpunkte bei 108,12 und 109,42 EUR für Sorgenfalten bei den Anlegern gesorgt. Am vergangenen Freitag setzte die Aktie auch schon unter eine kurzfristige und damit an den Bereich der übergeordneten Aufwärtstrendlinie zurück.

Die Aufwärtstrendlinie nähert sich bedrohlich

Sollte die SAP-Aktie nicht einmal in einem so positiven Umfeld wie jetzt zu Wochenbeginn in der Lage sein, den Unterstützungsbereich von 107,50 bis 109,42 EUR klar hinter sich zu lassen und wieder über 111,00 EUR anzusteigen, könnte es ungemütlich werden. Denn ein Bruch der Aufwärtstrendlinie auf Höhe von 106,50 EUR könnte jetzt das Ende einer Topbildungsphase einläuten und eine kurzfristige Abwärtswelle bis 101,45 EUR nach sich ziehen. Sollten die Käufer dort nicht stabilisierend eingreifen, wäre schon ein Rückfall auf 94,47 - 96,12 EUR einzuplanen, ehe sich der Aufwärtstrend mittelfristig fortsetzen könnte.

Gelingt dagegen doch noch der Ausbruch über 111,00 EUR würde direkt die 112,78-EUR-Marke wieder in den Fokus rücken. Hier könnte erneut eine Korrektur einsetzen. Ein Sprung über die starke Hürde hätte dagegen einen Anstieg bis 114,75 EUR und oberhalb der mittelfristigen Abwärtstrendlinie sogar bis 120,00 EUR zur Folge.

Charttechnisches Fazit: Die laufende Korrektur der SAP-Aktie könnte unterhalb von 108,12 und 106,50 EUR schnell in eine weitere Verkaufswelle übergehen und zu einem Einbruch auf 101,46 EUR führen. Bullisch wäre dagegen erst ein nachhaltiger Ausbruch über den Widerstand bei 112,78 EUR.

SAP Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)