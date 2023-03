Robuste Wirtschaftsdaten aus China haben am Mittwoch den deutschen Aktienmarkt gestützt. Der Leitindex Dax legte um 0,39 Prozent auf 15.425 Punkte zu.

Die chinesische Wirtschaft befindet sich nach dem Ende der strikten Corona-Maßnahmen offenbar im Aufwind. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie stieg im Februar im Vergleich zum Vormonat deutlich stärker als von den meisten Analysten erwartet und kletterte auf den höchsten Stand seit mehr als zehn Jahren. Im Dienstleistungssektor besserte sich die Stimmung ebenfalls spürbar.

Die chinesischen Börsen waren daraufhin bereits deutlich angesprungen. Dies färbte nun auch positiv auf die Aktienmärkte diesseits des Atlantiks ab.

Beiersdorf mit guten Zahlen – Prognose erhöht

Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf hat dank einer guten Nachfrage im vergangenen Jahr deutlich mehr verdient.

Zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten verzeichnen wir ein zweistelliges organisches Umsatzwachstum.

Dabei hätten die Hautprodukte Eucerin und Aquaphor drei Jahre früher als erwartet erstmals einen nominalen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro erzielt.

Für das laufende Jahr rechnet der Dax-Konzern mit einem Umsatzplus aus eigener Kraft im mittleren einstelligen Bereich, wie Beiersdorf in Hamburg mitteilte. Dabei sind Währungs- sowie Portfolioeffekte ausgeklammert. Die bereinigte operative Marge (Ebit-Marge) soll etwas über dem Vorjahreswert herauskommen.

Jahreszahlen 2022 Beiersdorf im Überblick

Kennzahl Gemeldet Veränderung zum Vorjahr Umsatz 8,8 Mrd. EUR plus 15,4 Prozent EBIT 1,16 Mrd. EUR plus 17 Prozent Gewinn 771 Mio. EUR plus 17,7 Prozent

Die Aktionäre werden an dem Gewinn aber nicht mit einer höheren Dividende bedacht: Sie bleibt nun 14 Jahre in Folge bei 0,70 EUR. Analysten haben mit einer Mini-Erhöhung auf 0,72 EUR gerechnet. Dabei hätte Beiersdorf zuvor eine mögliche Erhöhung der Ausschüttung in Aussicht gestellt. Auch generell fehlten weitere Aussagen zu künftigen Ausschüttungen an die Aktionäre etwa in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung „Buy“ mit einem Kursziel von 122 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis im vierten Quartal und dem Gesamtjahr hätten weitgehend den Konsensschätzungen entsprochen, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Die Dividende sei allerdings eine Enttäuschung, vor allem da bisher keine Absicht für Zukäufe zu erkennen sind.

(mit Material von dpa-AFX)