DAX: Range bloß nicht verlassen…

Der Deutsche Aktienindex DAX reagiert wie der Teufel auf Weihwasser und will partout seine seit nunmehr Anfang Februar anhaltende Seitwärtsspanne nicht verlassen. Hierbei können weder Bullen noch Bären Akzente setzen. Natürlich gehen damit auch keine klaren Signale einher.

Daher wird vorläufig die Seitwärtsspanne zwischen 15.162 und 15.658 Punkten favorisiert werden müssen. Erst eine nachhaltige Auflösung dürfte zu einer der beiden Seiten mit etwas Glück konsistente Signale setzen.

Auf der Oberseite wäre dies ein Sprung über die aktuellen Jahreshochs von 15.658 Punkten, Kursgewinne zurück an 15.736 Punkte würden dann möglich.

Auf der Unterseite könnte bei Verlassen der Range ein Verkaufssignal in Richtung 15.000 Punkte und darunter sogar die mehrjährige Unterstützung um 14.818 Punkten generiert werden.

Erste Wirtschaftsdaten für den letzten Handelstag dieser Woche wurden in der Nacht zum Freitag mit Japans Arbeitslosenquote aus Februar und den Verbraucherpreisen aus dem Großraum Tokio (Kernrate) per März veröffentlicht. China legte mit dem Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor per Februar nach, Deutschlands Handelsbilanzsaldo aus Januar (saisonbereinigt) sowie die Exporte aus Januar stehen in wenigen Minuten auf der Agenda.

Die Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor per Februar Spaniens, Italiens, Frankreichs, Deutschlands und der EWU werden zwischen 9:15 Uhr und 10:00 Uhr aufgeführt. Europaweite Erzeugerpreise per Januar stehen um 11:00 Uhr auf der Agenda. Erst am späten Nachmittag ziehen die USA mit ihren Einkaufsmanagerindizes nach.