Tesla senkt erneut die Preise

Der Hersteller von Elektrofahrzeugen senkt den Preis vom Model S und Model X in den USA um die Nachfrage zu steigern. Je nach Typ sinken die Preise um vier bis neun Prozent. Berichten zufolge hatten Preissenkungen für die Limousine Model 3 und das Model Y die Nachfrage bis Mitte Februar erhöht.

CEO Elon Musk sprach von einer steigenden Nachfrage, nachdem die Preise zuletzt in den USA, China und anderen Ländern gesunken seien. Funktioniert der Trick erneut?

Tesla-Aktie fällt

Die Tesla-Aktie reagiert in einem positiven Marktumfeld am Montag negativ auf die Nachricht und gibt um 2,16 USD je Aktie oder 1,09 Prozent nach. Die jüngste Kaufwelle scheiterte am EMA200 im Tageschart im Bereich um 213 USD, aktuell ist die Aktie auf Richtungssuche und weder Fisch noch Fleisch aus charttechnischer Sicht.

Fazit:

Das Chance-Risiko-Profil für Neupositionierungen auf der Longseite ist nach der 50 Prozent-Rally seit dem Jahrestief im Januar aktuell wenig attraktiv. Hier sollte zumindest eine längere Konsolidierungs- beziehungsweise Korrekturphase abgewartet werden.