Marginal schwächere Eröffnung erwartet

Deutschland: Leicht schwächer

Der Dax wird am Donnerstag zunächst etwas schwächer eröffnen, nach dem gestrigen XETRA-Schluss bei 15.631 Punkten wird der Index 40 Minuten vor Handelsbeginn gut 20 Punkte schwächer getaxt.

Das Jahreshoch vom Dienstag bei 15 706 Punkten bleibt in Sichtweite. An der Wall Street fingen sich die Kurse vor allem von Technologiewerten nach dem erneuten Rückschlag. Die Stabilisierung festigte sich nach dem europäischen Handelsende etwas. Am zweiten Tag seines Auftritts vor dem Kongress dämpfte der US-Notenbankchef Jerome Powell die Sorge vor schneller steigenden Leitzinsen wieder etwas. "Wir haben noch keine Entscheidung über die März-Sitzung getroffen", sagte er. Seine Aussagen am Dienstag vor dem Bankenausschuss des US-Senats hatte der Markt noch klar in Richtung wieder anziehendes Zinserhöhungstempo interpretiert.

USA: Stabilisierungsversuche

Die US-Börsen haben sich nach dem Rücksetzer am Vortag weitgehend stabilisiert. Die wichtigsten Indizes legten am Mittwoch überwiegend zu, lediglich der Dow Jones Industrial gab etwas weiter nach. Im Fokus bleibt weiterhin die Frage, wie deutlich und wie oft die Leitzinsen im Kampf gegen die hohe Inflation noch angehoben werden. Der Dow verlor 0,18 Prozent auf 32 798,40 Punkte. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,14 Prozent auf 3992,01 Punkte. Für den Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,52 Prozent auf 12 215,33 Punkte nach oben.

Asien: Uneinheitlich

In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Donnerstag uneinheitlich gezeigt. Während es in Japan und Hongkong etwas nach oben ging, sackten die Kurse in China und Südkorea weiter etwas ab. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen verlor zuletzt rund 0,1 Prozent und in Seoul fiel der Leitindex Kospi 0,6 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 konnte dagegen 0,63 Prozent auf 28 623 Punkte zulegen und baute damit die Vortagsgewinne etwas aus. In der Sonderverwaltungszone Hongkong zog der Hang-Seng-Index im späten Handel rund 0,3 Prozent zu und konnte damit einen kleinen Teil seiner Vortagsverluste wettmachen.

UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR FUCHS PETROLUB AUF 33 (37) EUR - 'UNDERPERFORM'

DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 165 (160) EUR - 'BUY'

DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 85 (75) EUR - 'HOLD'

GERRESHEIMER BEI L&S +2,3% - JPM SIEHT GROSSE CHANCEN BEI DIABETES-PENS

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 45 (42) EUR - 'HOLD (mit Material von dpa-AFX)