Wochenausblick: DAX schließt Woche mit Verlusten. EZB und Hexensabbat im Blickpunkt.

Die zurückliegende Woche begann für die europäischen Leitindizes DAX® und EuroSTOXX®50 mit einem Sprung nach oben. Im weiteren Verlauf der Woche pendelten die Indizes seitwärts, um dann mit einem Sprung nach unten die Woche zu vollenden. Unter dem Strich bleibt beim DAX® ein Wochenminus von rund 1,2 Prozent und beim EuroSTOXX®50 Verluste gegenüber der Vorwoche von rund 1,8 Prozent. Angesichts weiterhin zweistelliger Kursgewinne seit Jahresbeginn, sind derlei Rücksetzer sicherlich zu verkraften. Kommende Woche werden eine Reihe vielbeachteter Wirtschaftsdaten aus Europa und den USA erwartet. Zum Höhepunkt der Woche zählt gleichwohl die Zinsentscheidung der EZB.

An den Anleihemärkten hat sich die Lage zum Wochenschluss etwas entspannt. Die Renditen 10jähriger Staatspapier in Europa und den USA gaben um bis zu 20 Prozentpunkte nach. Dies stützte vor allem die Notierungen der Edelmetallen. Die Preise für eine Feinunze Gold und Silber schoben sich am Freitag in den Bereich des jeweiligen Wochenhochs. Am Ölmarkt hatten hingegen die Bären das Zepter in der Hand. Am Freitag sank der Kurs für ein Barrel Brent Crude Oil auf rund 81,60 US-Dollar und stellte die untere Grenze des seit Anfang Dezember 2022 gebildeten aufwärtsgerichteten Dreiecks auf eine harte Probe. Die Notierung des ICE EUA Future (CO2-Future) erreichte derweil wieder knapp EUR 100.