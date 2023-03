Ein ETF-Investment in die gesamte Wertschöpfungskette der Energiespeicher

Werbung

Der Energiemarkt ist im Wandel. Er wächst, er verändert sich und bietet dadurch hoch lukrative Investmentchancen. Eine tragende Rolle bei der stetigen Innovation spielen dabei Batterien. Aber dabei geht es nicht um die Art von Batterien, an die die meisten von uns als erstes denken würden.

Eine Zukunftsbranche, die gemeinsam mit zwei anderen Top-Megatrends wächst

Wer an Batterien denkt, denkt automatisch an Batterien, wie wir sie in unseren Taschenlampen verwenden. Aber diese klassischen, nicht wieder aufladbaren Primärbatterien spielen von Jahr zu Jahr eine geringere Rolle. Die Zukunft gehört den sogenannten Sekundärbatterien, den „Akkus“. Aber auch da sollte man nicht nur an die Akkus in Mobiltelefonen oder Haushaltsgeräten denken. Denn das größte Potenzial dieser Batterien liegt in den großen Herausforderungen und Chancen der nächsten Jahre und Jahrzehnte: in den Megatrends der erneuerbaren Energien und der Elektromobilität!

Die vorstehende Grafik macht deutlich, wie rasant sich der Wandel hin zu den wieder aufladbaren und komplexeren Batterietechnologien vollzieht. Dabei ist diese schnelle Verlagerung des Schwerpunkts hin zu Sekundärbatterien nicht einem dramatischen Wegbrechen der Nachfrage nach den einfachen „Wegwerfbatterien“ geschuldet, sondern basiert auf einem gewaltigen Wachstum der Sekundärbatterien, also der „Akkus“ in allen technischen Varianten und Einsatzbereichen. Und das ist ein Trend, der sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht nur fortsetzt, sondern an Dynamik gewinnen wird, wie die folgende Grafik deutlich macht, welche die prognostizierte Nachfrage nach Batterien in den wichtigsten Anwendungsbereichen abbildet. Hier sieht man schon: Das ist nicht einfach ein Trend. Das ist ein sogenannter „Megatrend“.

Die E-Mobilität ist spannend. Was sie entscheidend ausmacht, ist aber noch spannender!

Die Notwendigkeit, bei der Energiegewinnung, aber auch bei der Nutzung von Energie in der Industrie und, vor allem, bei der Mobilität im Güterbereich ebenso wie im privaten Bereich Veränderungen zu erreichen, hat zwei Megatrends geboren: den der Nutzung der erneuerbaren Energien und den der Elektromobilität. Aber was wären diese Trends ohne die Entwicklung von immer effizienteren Techniken, um die gewonnene Energie zu speichern, vorzuhalten und gezielt abzugeben?

Batterien sind der Schlüssel zum Ausgleich der unsteten Generierung von Wind und Solarenergie. Sie sind der Schlüssel zur Erlangung ausreichender Reichweiten für Elektrofahrzeuge, zu ihrem wirtschaftlichen Betrieb und damit zur Akzeptanz und effektiven Verbreitung der Technologie.

Dementsprechend sehen die Experten im Bereich der Energiespeicher für die kommenden Jahre eine Fortsetzung des ohnehin seit gut zehn Jahren rasanten Wachstums. Und den größten Anteil am Wachstum erwartet man im Bereich der E-Mobilität. Zwischen 2022 und 2030 rechnet man derzeit mit einer Versechsfachung der Energiekapazität für Elektrofahrzeuge.

Doch ein riesiger, weiter schnell wachsender Markt bietet nicht nur Chancen. Wer da nicht genau weiß, was er tut, wird auch mit Risiken konfrontiert. Denn nicht alle Unternehmen, die sich hier derzeit engagieren, werden sich durchsetzen, das war bei früheren Megatrends wie z.B. dem Internet nicht anders. Wie geht man da am besten vor?

Die gesamte Wertschöpfungskette und eine geographische wie branchenmäßige Streuung – mit einem Mausklick ins Depot

Der WisdomTree Battery Solutions ETF ist hierfür eine ideale Lösung. Dieser ETF (Exchange Traded Funds) investiert in die gesamte Breite dieses Megatrends. Zum einen, indem die gesamte Wertschöpfungskette erfasst wird. Es wird also nicht nur Unternehmen investiert, die solche innovativen Sekundärbatterien herstellen, sondern darüber hinaus in Forschungsunternehmen, in Unternehmen, die die entscheidenden Rohstoffe fördern und in die sogenannten „Enablers“, das sind beispielsweise Unternehmen, die Ladetechnik herstellen oder sich mit dem Recycling dieser Batterien beschäftigen.

Diese breite Streuung wird darüber hinaus auch noch geographisch und bezogen auf die Unternehmensgröße umgesetzt. Die größten im ETF vertretenen Nationen sind die USA, China, Japan und Deutschland, aber insgesamt umfasst der WisdomTree Battery Solutions ETF, der wegen seines gleichnamigen Tickersymbols auch den Spitznamen „VOLT“ trägt, Unternehmen aus 18 Ländern. Auch bei der Größe der Unternehmen, in die „VOLT“ investiert, wird sinnvoll gestreut: Jeweils etwa 40 Prozent des Kapitals entfallen auf große und mittelgroße, 20 Prozent auf kleinere Unternehmen.

Diese ideale Streuung ist möglich, da der vor gut drei Jahren aufgelegte WisdomTree Battery Solutions ETF bereits ein Anlagevolumen von 360 Millionen US-Dollar erreicht hat, wie die folgenden Eckdaten zeigen.

VOLT WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF USD Acc.

Basisindex WisdomTree Battery Solutions Index WKN A2PUJK ISIN IE00BKLF1R75 Typ Exchange Traded Funds (ETF) Management WisdomTree Management Ltd. Gesamtkostenquote (TER) 0,40 % p.a. ETF-Volumen per 03.03.2023 360 Millionen US-Dollar Auflagedatum des ETF 26.02.2020 Zahl der Positionen per 31.01.2023 117 Replikationsmethode physisch Dividendenbehandlung thesaurierend (Dividenden werden reinvestiert) Basiswährung US-Dollar

Ein renditeträchtiges Investment mit Langfrist-Perspektive

In seinen ersten drei Jahren hat der WisdomTree Battery Solutions ETF den als Vergleichsindex sinnvollen MSCI World Index seitens der Performance hinter sich gelassen. Das überrascht nicht, denn dieser ETF vereint Unternehmen und ihre Aktien, die in einem Wachstumsmarkt agieren. Und aus heutiger Sicht ist es wahrscheinlich, dass dieser „Megatrend Batterien“ noch deutlich an Fahrt aufnehmen wird.

Damit ist der WisdomTree Battery Solutions ETF ein Investment, dass zwar auch auf kurzfristiger Ebene Chancen bieten kann, das sich aber vor allem ideal als eine langfristig ausgelegte Beimischung für jedes Anlegerdepot anbieten würde. Denn Megatrends pflegen eben nicht in nur wenigen Jahren zu enden, hier hat man die Basis für ein Investment, das für Jahre Bestand haben kann.

