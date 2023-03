Widerstand: 14.900 14.950 Unterstützung: 14.700 14.750

Rückblick:

Die Volatilität im deutschen Leitindex ist in der abgelaufenen Handelswoche massiv angestiegen, das Credit Suisse-Debakel ist aktuell in aller Munde. Auch heute Vormittag hat das deutsche Börsenbarometer schon wieder eine Handelsspanne von mehr als 300 Punkten hinter sich gebracht.

Nach einem Rutsch unter die 14.500er Marke in einem Panik-Selloff zur Eröffnung konnte sich der Index am Vormittag wieder erholen und zwischenzeitlich sogar schon wieder ins Plus drehen.

Ausblick:

Der Ausverkauf am heutigen Morgen kurz nach der XETRA-Eröffnung um 9 Uhr hatte schon fast einen panikartigen Charakter, das heutige Tagestief knapp unterhalb der 14.500er Marke könnte daher bereist ein wichtiges Zwischentief darstellen. Dementsprechend stehen die Chancen für eine Erholung in den Bereich 14.900 bis 14.950 Punkte (Abwärtstrendlinie) nicht schlecht.

Auf der Unterseite ist der Index im Bereich der Horizontalunterstützungen um 14.700 bzw. 14.500 Punkte zunächst abgesichert. Das letzte Wort hat aber - wie so oft - die Wall Street am Nachmittag.

Quelle: Tradingview

