Palo Alto Networks: Oberes Level der Seitwärtsrange vor Durchbruch?

Kaum eine Woche vergeht ohne Schlagzeilen über neue Hackerangriffe. Erst Mitte Februar 2023 wurden die Webseiten verschiedener deutscher Flughäfen erneut wegen mutmaßlicher Cyberangriffe gestört. In Deutschland werden mittlerweile neun von zehn Unternehmen Opfer von Datendiebstahl, Spionage oder Sabotage. Der Schaden in Deutschland beträgt jährlich 203 Milliarden Euro. Auch die IT-Kriminalität nimmt weltweit zu. Im dritten Quartal 2022 gab es rund 30 Prozent mehr Angriffe als im Vorjahreszeitraum. Einer der weltweit größten Anbieter von Cybersicherheitslösungen ist Palo Alto Networks. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien, stellt seinen Kunden seit seiner Gründung im Jahr 2005 Firewalls zur Verfügung. Palo Alto schützt diese Firewalls auch vor Hackerangriffen mit Cloud-basierter Technologie. Daneben gehören Schulungs- und Beratungsleistungen zum Angebot.

Zum Chart

Der Pfad der Kursentwicklung war in den letzten 11 Jahren kontinuierlich nach oben gerichtet. Am 20. April 2022 wurde das All Time High bei 213,63 US-Dollar markiert. Was folgte, war eine Seitwärtsrange mit den Grenzen 138,64 US-Dollar und 193,58 US-Dollar. Der rund 45-prozentige Anstieg seit Anfang 2023 erstreckt sich aktuell bis zur oberen Range-Begrenzung bei 193,58 US-Dollar. Seit Ende Februar 2023 wird dieser Widerstand getestet, konnte aber nicht überwunden werden. In einem möglichen Szenario könnte die Federal Reserve gezwungen sein, den Zinserhöhungszyklus zu stoppen, um die Bankenkrise einzudämmen. In diesem Fall könnte der Widerstand bei 193,58 US-Dollar geknackt werden, nachdem die zukünftigen Überschüsse weniger abgewertet werden und den Present-Value erhöhen. Nebenbei steigt der Markt für Sicherheitslösungen im Internet stark an. Im Geschäftsjahr 2022/23 wird erstmals ein Gewinn ausgewiesen, der bis 2024/25 um 130 Prozent ansteigen sollte. Können die Planzahlen eingehalten werden, senkt sich das erwartete KGV 2024/25 auf immer noch üppige 101,51.