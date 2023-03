EQS-News: Eurobattery Minerals kommt nach dem Update der Umweltverträglichkeitsprüfung dem Bergbau in Finnland näher

EQS-News: Eurobattery Minerals AB / Schlagwort(e): Sonstiges

Eurobattery Minerals kommt nach dem Update der Umweltverträglichkeitsprüfung dem Bergbau in Finnland näher



22.03.2023 / 07:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Eurobattery Minerals kommt nach dem Update der Umweltverträglichkeitsprüfung dem Bergbau in Finnland näher Stockholm, 22. März 2023 – Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (WKN: A2PG12, ISIN: SE0012481570, kurz: „EBM“, „Eurobattery“ oder „das Unternehmen“), gibt heute bekannt, dass FinnCobalt Oy den Update-Bericht zur Umweltverträglichkeitsprüfung (Environmental Impact Assessment – EIA) des Hautalampi-Projekts dem Zentrum für wirtschaftliche Entwicklung, Transport und Umwelt in Nordkarelien („ELY-Centre“) zur offiziellen Prüfung im Rahmen der Bewertung vorgelegt hat. Eurobattery Minerals besitzt 40 % von FinnCobalt und Hautalampi-Projekt und hat entschieden, weitere 30 % zu erwerben. „Der Abschluss der Umweltverträglichkeitsprüfung ist ein entscheidender Schritt auf unserem Weg zum Abbau von Batteriemineralien in Hautalampi, und das in verantwortungsvoller Weise. Im Anschluss daran wird unser Team in Finnland unverzüglich den Antrag auf eine Umweltgenehmigung stellen“, sagte Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals. Die neu aktualisierte Umweltverträglichkeitsprüfung wird den neuesten Stand der ökologischen Situation des Hautalampi-Bergbauprojekts, die Umweltauswirkungen der geprüften Optionen, ihre Bedeutung und einen Vergleich der geprüften Optionen darstellen. Die jetzt gelieferte Aktualisierung enthält detaillierte Informationen über die Auswirkungen des Projekts auf den Grundwasserspiegel, Gesteinsabsenkungen, Sprengerschütterungen und die Abflusswasserqualität sowie die Auswirkungen auf den Vorfluter. Auch die Massen- und Wasserverbrauchsbilanz des Projekts wurde auf den aktuellen Planungsstand gebracht. Der Bericht umfasst zwei verschiedene Optionen für die Abraumlagerungsanlage. Envineer Oy hat die Bewertung zusammen mit dem Personal von FinnCobalt Oy und anderen Beratern erstellt. Das Verfahren zur Umweltverträglichkeitsprüfung (Environmental Impact Assessment – EIA) begann im Dezember 2020, als das Programm zur Umweltverträglichkeitsprüfung bei den Behörden eingereicht wurde. Die Umweltverträglichkeitsprüfung, - Bewertung und die aktuellen Updates wurden auf der Grundlage des Programms für die Umweltverträglichkeitsprüfung und der offiziellen Erklärungen der zuständigen Behörde zu diesem Programm erstellt. Das Verfahren der Umweltverträglichkeitsprüfung wird mit einer öffentlichen Anhörung fortgesetzt und mit der offiziell begründeten Entscheidung der Behörden abgeschlossen, die spätestens vier Monate nach Einreichung der Umweltverträglichkeitsprüfung vorliegen muss. FinnCobalt hat Eurobattery Minerals AB darüber informiert, dass es den Antrag auf eine Umweltgenehmigung unverzüglich einreichen wird. Der Bericht wird unter folgendem Link verfügbar sein (nur auf Finnisch): https://www.ymparisto.fi/yva-hankkeet?n5=1. Über Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen. Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn und Twitter.



Kontakt Eurobattery Minerals AB

Roberto García Martínez – CEO

E-mail: info@eurobatteryminerals.com Kontakt Investor Relations

E-mail: ir@eurobatteryminerals.com Mentor

Augment Partners AB is the mentor to Eurobattery Minerals AB

Tel: +46 (0) 86 042 255

E-mail: info@augment.se



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



