Silber - Geht da noch deutlich mehr?

Mit einer äußerst dynamischen Wochenkerze in Form eines sog. „weißen Blocks“ hat der Silberpreis die Glättungslinien der letzten 50 bzw. 200 Wochen (akt. bei 21,29/21,58 USD) zurückerobert. Ein zweistelliges Wochenplus ist dabei alles andere als alltäglich und entlarvt den temporären Rutsch unter die Schlüsselzone bei rund 21 USD als Fehlausbruch auf der Unterseite. Das nächste Anlaufziel steckt jetzt der Kreuzwiderstand bei gut 24 USD ab. Auf diesem Niveau fällt der Abwärtstrend seit Februar 2021 (akt. bei 24,31 USD) mit den Hochs vom Jahreswechsel 2022/23 zusammen. Gelingt der Sprung über die angeführten Hürden, dann könnte die gesamte Verschnaufpause der letzten beiden Jahre letztlich als trendbestätigende Flagge interpretiert werden. Ein erfolgreicher Befreiungsschlag würde – abgeleitet aus der Höhe des Konsolidierungsmusters – ein rechnerisches Anschlusspotenzial bis rund 36 USD eröffnen. Auf dem Weg in diese Region markieren die Hochpunkte von 2020 und 2021 bei 30 USD ein gleichermaßen markantes wie wichtiges Anlaufziel. Um die Aufwärtsdynamik der letzten Woche nicht leichtfertig zu verspielen, gilt es in Zukunft, nicht mehr nachhaltig unter die Marke von 21 USD zurückzufallen.

Silber (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

