Nach einer Berg- und Talfahrt ging der deutsche Leitindex am Donnerstag unverändert aus dem Handel und schloss mit einem Minus von 0,04 Prozent bei 15.210 Punkten, der MDAX legte um 1,49 Prozent auf 27.263 Punkte zu.

Im Mittelpunkt standen neuerliche geldpolitische Straffungen. Am Vorabend hatte die Fed angesichts der jüngsten Turbulenzen im Bankensektor ihren Leitzins um lediglich 0,25 Prozentpunkte angehoben. Vor den Umwälzungen hatten Fachleute überwiegend eine Erhöhung um 0,5 Punkte erwartet. Am Donnerstag folgten die Zentralbanken der Schweiz, Norwegens und Großbritanniens mit höheren Leitzinsen.

Nemetschek Tagesgewinner im HDAX

Mit einem Plus von 15 Prozent schoss die Aktie des Bausoftware-Produzenten am Donnerstag nach den Quartalszahlen den Vogel ab. Unsere Video-Analyse findest Du hier.

Bankwerte Tagesverlierer im Dax40

Die Anteilsscheine der Deutschen Bank und der Commerzbank mussten hingegen erneut Federn lassen und "zierten" mit einem Minus von 3 Prozent beziehungsweise 4 Prozent das Tabellenende im Dax40.

Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise haben am Donnerstag etwas zugelegt. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 77,42 US-Dollar. Das waren 72 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 73 Cent auf 71,64 Dollar.

Die deutlichen Kursverluste beim Dollar stützten die Ölpreise etwas. Ein schwächerer Dollar macht Rohöl in anderen Währungsräumen günstiger. Dies stützt die Nachfrage. Die US-Notenbank hatte am Vorabend zwar erneut den Leitzins leicht angehoben, aber gleichzeitig ein absehbares Ende der Zinserhöhungen signalisiert. Dies belastete den Dollar. Die Ölpreise knüpften damit an die Kursgewinne der vergangenen Tage an. Im Zuge der Bankenturbulenzen waren die Ölpreise am Montag zeitweise noch auf den tiefsten Stand seit 15 Monat gefallen. Seitdem erholen sie sich jedoch. (mit Material von dpa-AFX)