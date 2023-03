EQS-News: LION Smart GmbH und LION Smart Production GmbH veröffentlichen konsolidierte Zahlen für das Geschäftsjahr 2022

EQS-News: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

LION Smart GmbH und LION Smart Production GmbH veröffentlichen konsolidierte Zahlen für das Geschäftsjahr 2022



23.03.2023 / 18:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



LION Smart GmbH erneut mit dem höchsten Umsatz der Unternehmensgeschichte (EUR 53,8 Mio.)

Konsolidiertes positives EBITDA mit EUR 0,5 Mio. für das Geschäftsjahr 2022

Positiver Cashflow im Geschäftsjahr 2022

LION Smart GmbH (LS) und LION Smart Production GmbH (LSP) veröffentlichen konsolidierte Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 Vorläufige Zahlen in Mio. EUR LS GmbH 2022 LSP GmbH 2022 Konsolidiert 2022 Konsolidiert 2021 Veränderung YoY konsolidiert Umsatz extern 53,76 0,00 53,76 29,61 +24,15 Umsatz intern 7,59 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesamtleistung 61,69 0,00 54,10 30,08 +24,0 EBITDA 2,12 -1,65 0,47 -0,70 +1,17 Jahresergebnis 2,06 -1,70 0,36 -1,00 +1,36 Garching bei München, 23. März 2023 – Die LION Smart GmbH und die LION Smart Production GmbH, hundertprozentige Tochtergesellschaften der LION E-Mobility AG, haben heute ihre vorläufigen, ungeprüften Geschäftszahlen zum 31. Dezember 2022 veröffentlicht. Das Geschäft des innovativen Anbieters von Lithium-Ionen-Batteriesystemen und integrativen Batterielösungen hat sich im Geschäftsjahr 2022 weiterhin wie geplant positiv entwickelt. Neben einem deutlichen Anstieg der Umsatzerlöse und einer Verbreiterung der Kundenbasis prägte der Aufbau einer eigenen Produktionslinie das zurückliegende Geschäftsjahr. Ertragslage der LION Smart GmbH und LION Smart Production GmbH zum 31. Dezember 2022 Der Geschäftsverlauf der beiden deutschen Gesellschaften war im Geschäftsjahr 2022 im Wesentlichen durch das Geschäftsfeld des Integration Business und dem Aufbau der eigenen Produktion geprägt. Im Jahr 2022 konnten Umsatzerlöse von insgesamt EUR 53,8 Mio. realisiert werden. Der Umsatz lag dabei im Rahmen der Erwartungen für das zurückliegende Geschäftsjahr. Im Geschäftsjahr 2022 wurden Entwicklungskosten in Höhe von EUR 0,65 Mio. als aktivierte Eigenleistungen bilanziert. Zum 31.12.2022 bestanden selbsterstellte immaterielle Vermögensgegenstände in Höhe von EUR 3,1 Mio. (Vorjahr: EUR 2,4 Mio.). Gegenüber dem Vorjahr konnte die Gesamtleistung (Umsatzerlöse, aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderung) um EUR 24,0 Mio. auf nunmehr EUR 54,1 Mio. signifikant gesteigert werden (Vorjahr: EUR 12,6 Mio.). Der Materialaufwand – bestehend aus Materialaufwendungen und sonstigen bezogenen Leistungen – erhöhte sich insbesondere aufgrund des gestiegenen Geschäftsvolumens auf EUR 46,47 Mio. (Vorjahr: EUR 25,94 Mio.). Die Materialeinsatzquote von 86,96% (ermittelt aus dem Verhältnis Materialaufwand zu Umsatz und Bestandsveränderung) hat sich jedoch im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert (Vorjahr: 87,18%). Für den Berichtszeitraum konnte folglich ein konsolidierter Rohertrag in Höhe von EUR 7,63 Mio. (Vorjahr: EUR 4,14 Mio.) erwirtschaftet werden, was einer Rohertragsmarge von 14,27% entspricht (Vorjahr :13,79%). Die Erhöhung des Personalaufwandes gegenüber dem Vorjahr ist insbesondere vor dem Hintergrund der Steigerung vertrieblicher Aktivitäten sowie dem Aufbau des Personals in der LION Smart Production GmbH zu sehen. Im Jahresdurchschnitt waren insgesamt 44 fest angestellte Mitarbeiter und acht Werkstudenten (Vorjahr: 34 fest angestellte und 9 Werkstudenten) bei der LION Smart GmbH beschäftigt. Die LION Smart Production GmbH hat im Jahr 2022 insgesamt 13 neue Mitarbeiter für den Aufbau der eigenen Produktion eingestellt. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich im Zuge des Aufbaus der Produktion in Hildburghausen von EUR 2,2 Mio. auf EUR 3.7 Mio. erhöht. Das kumulierte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) zum 31.12.2022 beträgt EUR 0,33 Mio. und liegt somit über den Erwartungen zu Beginn des Jahres. (Vorjahr: EUR -1,03 Mio.). Das Finanzergebnis der LION Smart GmbH ist wie im vergangenen Jahr positiv. Dies liegt vor allem an den ausgereichten Darlehen an die TÜV Süd Battery Testing GmbH (TSBT) und den damit verbundenen Zinserträgen. Im Geschäftsjahr wurden keine Tilgungen von der TSBT vorgenommen. Zum 31.12.2022 bestehen somit Ausleihungen gegenüber der TSBT in Höhe von EUR 2,04 Mio. (Vorjahr: EUR 2,04 Mio.). Die Zinsaufwendungen ergeben sich hauptsächlich durch die Darlehensverträge mit der LION E-Mobility AG. Im Geschäftsjahr wurden keine dieser Darlehen getilgt, sondern insgesamt für beide Gesellschaften weitere Darlehen i.H.v. EUR 9,25 Mio aufgenommen. Im Jahr 2022 betrugen die Zinsaufwendungen EUR 0,096 Mio. (Vorjahr: EUR 0,027 Mio.). Die LION Smart GmbH und LION Smart Production GmbH erwirtschafteten im Berichtszeitraum ein Ergebnis vor Steuern von EUR 0,4 Mio. (Vorjahr: EUR -1,003 Mio.). Vermögens- und Finanzlage zum 31. Dezember 2022 Das Gesamtvermögen hat sich zum 31. Dezember 2022 um 77 % auf EUR 23,87 Mio. (31. Dezember 2021: EUR 13,5 Mio.) erhöht, was hauptsächlich auf den Anstieg der fertigen und unfertigen Erzeugnisse für den Aufbau eines eigenen Lagers zurückzuführen ist. Die langfristigen Vermögenswerte stiegen um 32 % auf EUR 9,83 Mio. (31. Dezember 2021: EUR 7,43 Mio.) an, was auf die Aktivierung der Entwicklungskosten sowie auf die Anschaffung der Produktionsanlage zurückzuführen ist. Dabei stellen sich die Sachanlagen auf EUR 2,09 Mio. ein (Vorjahr: EUR 0,36). Die immateriellen Vermögenswerte erhöhten sich auf EUR 3,15 Mio. (31. Dezember 2021: EUR 2,49 Mio.). Die im Finanzanlagevermögen ausgewiesenen Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, blieben unverändert. (31. Dezember 2021 EUR 2.040 Mio.). Das kurzfristige Vermögen erhöhte sich um EUR 7,95 Mio. auf EUR 13,92 Mio. (31. Dezember 2021: EUR 5,97 Mio.). Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind im Vergleich zum Vorjahr um EUR 0,45 Mio. gesunken (31. Dezember 2021: EUR 2,85 Mio.). Eine ähnliche Entwicklung zeigten auch die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Zum 31.12.2022 betrugen die liquiden Mittel aufgrund von Bankguthaben EUR 2,55 Mio. gegenüber EUR 1,13 Mio. zum 31.12.2021. Die kurzfristigen Rückstellungen betragen zum 31.12.2022 EUR 0,70 Mio. (31. Dezember 2021: EUR 0,43 Mio.). Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Personalkosten, wie Überstunden, nicht genommener Urlaub und variable Gehaltsbestandteile. Die Verbindlichkeiten erhöhten sich im Geschäftsjahr um EUR 9,69 Mio. auf EUR 17,16 Mio. (31. Dezember 2021: EUR 2,71 Mio.). Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind dabei auf Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zurückzuführen. Die Erhöhung der langfristigen Verbindlichkeiten beruht insbesondere auf den neu aufgenommenen Darlehen der Muttergesellschaft. Zum 31.12.2022 bestehen wie im Vorjahr keine Bankverbindlichkeiten. Das Eigenkapital der LION Smart GmbH belief sich zum Ende des Geschäftsjahres auf EUR 5,97 Mio. (31. Dezember 2021: EUR 5,59 Mio.). Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2021 reduzierte sich im Vergleich zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2021 auf 25,03 % (31. Dezember 2020: 41,44 %). Cashflow und Finanzierung zum 31. Dezember 2022 Der Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit ist aufgrund des Aufbaus der Vorräte und im Berichtszeitraum i.H.v. EUR -5,87 Mio. negativ ausgefallen (Vorjahr: EUR 0,39 Mio.). Der Cashflow aus Investitionstätigkeit ist durch den Aufbau der Produktionsanlage und insbesondere aufgrund der Weiterentwicklung der LIGHT Battery im Geschäftsjahr negativ ausgefallen; zum 31.12.2022 betrug er EUR -1,99 Mio. (Vorjahr: EUR -0,47 Mio.). Im Berichtszeitraum wurden keine Finanzverbindlichkeiten getilgt, während sich die Aufnahme von weiteren Darlehen positiv auf den Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten ausgewirkt hat. Zum 31.12.2022 betrug dieser EUR 9,25 Mio (Vorjahr: EUR 0,71 Mio.). Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 Die Gesellschaft hat die Voraussetzungen geschaffen, um auch im nächsten Jahr weiter zu wachsen. Vor dem Hintergrund haben die Gesellschaften eine Umsatz-Guidance von 70-80 Mio. EUR für das Jahr 2023 herausgegeben. Dies würde einem Umsatzwachstum von 30-50 % gegenüber dem Jahr 2022 entsprechen. Die Gesellschaft (LSP) wird die SE09 Batterie 2023 in Lizenz produzieren. Trotz der zu erwartenden Investitionen u.a. in ihre Produkte bzw. Produktionsanlagen gehen die Gesellschaften von einem konsolidierten positiven EBITDA aus. Die Finanzierung der Gesellschaften erfolgt über die Muttergesellschaft. Die Geschäftsführung ist überzeugt, dass mit dem eingeschlagenen Weg eine gute Ausgangslage für weiteres Wachstum gelegt wird. Die Gesellschaften werden auch in den Folgejahren weiterhin in Produkte und Technologien investieren, um die Produkte auf einem technisch hohen Niveau zu halten bzw. zu einer Marktreife zu bringen. Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft entwickelt sich im Jahr 2022 weiterhin planmäßig. Die bisherigen Planungen für 2023 ff. werden daher als weiterhin zutreffend und maßgeblich angesehen. Über die LION E-Mobility AG: Die LION E-Mobility AG ist eine im Jahr 2011 gegründete, börsennotierte Schweizer Holding mit aussichtsreichen strategischen Investments im E-Mobility Sektor, insbesondere im Bereich elektrische Energiespeicher und Lithium-Ionen-Batteriesystemtechnik. Das Unternehmen besitzt 100% der deutschen LION Smart GmbH, einem Entwickler von Batteriepacks und Batterie-Management-Systemen und der LION Smart Production GmbH, dem Produzenten für Batteriepacks. Die LION Smart GmbH hält zudem einen 30% Anteil an der TÜV SÜD Battery Testing GmbH, einem Joint Venture mit der TÜV SÜD AG. Die LION E-Mobility AG ist außerdem 100%ige Eigentümerin der LION E-Mobility North America Inc. und der LION Smart North America Inc.. Verantwortlich für die Pressemitteilung ist der Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG. www.lionemobility.com LION Smart GmbH Winfried Buss Managing Director

Telefon: +41 (0) 41 500 54 11

E-Mail: ir@lionemobility.com | www.lionemobility.com Disclaimer: Aussagen, die Prognosen, Erwartungen, Ansichten, Pläne, Ziele sowie Annahmen bezüglich zukünftiger Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder beinhalten, gelten nicht als historische Tatsachen und sind daher möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen, Schätzungen und Plänen zu jenem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt wurden, und beinhalten daher eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die derzeit erwartet werden. Die LION E-Mobility AG ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren.

23.03.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



