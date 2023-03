1.800 Dollar weiterhin in Schlagdistanz – Ethereum Kurs bleibt gefragt

Die schwelende Unsicherheit im Bankensektor spielt Krypto-Werten wie Ether weiterhin in die Karten. Zu Wochenbeginn notiert der zweitwichtigste Krypto-Wert in Reichweite der psychologischen 1.800-Dollar-Marke. Der Markt wettet offensichtlich darauf, dass in naher Zukunft weitere Geldhäuser ins Wanken geraten könnten.

Seit Monatsbeginn hat sich eine Ether-Einheit um rund 10 Prozent verteuert. Seit Jahresanfang notiert ein Plus in Höhe von 43 Prozent auf der Kurstafel.

Unsicherheit im Bankensektor bleibt trotz Übernahme-Deal schwelend – First Citizens Bank übernimmt Silicon Valley Bank

Die US-BankFirst Citizens Bancshares Inc schluckt die kollabierte Silicon Valley Bank. Insgesamt sollen Vermögenswerte in Höhe von 72 Milliarden Dollar gekauft werden, mit einem Abschlag in Höhe von 16,5 Milliarden Dollar, hieß es.

Am 10. März war die auf Startup-Finanzierung fokussierte Bank unter staatliche Kontrolle geraten, nachdem die US-Kryptobank Silvergate Capital Schockwellen durch die Finanzwelt schickte und damit auch kleinere Banken ins Wanken brachte. Im Zuge der Unruhen sind die Banken-Aktienkurse weltweit unter Druck geraten.