EUR/AUD: Abkühlung wahrscheinlich

Kurz nach Ausbruch der Pandemie Anfang 2020 wertet der Euro massiv auf, hierbei kam es zu einem Kurssprung auf 1,9802 AUD. Nur wenig später normalisierte sich die Lage wieder, das Paar EUR/AUD kehrte in den mittleren Kursbereich aus der Zeit von davor zurück. Ende selben Jahres kam es jedoch durch den Bruch der Horizontalunterstützung um 1,60 AUD jedoch zu einem Verkaufssignal, die Folge waren Abschläge auf 1,4284 AUD bis August letzten Jahres. Nach einem dort etablierten Doppelboden konnte schließlich durch den Ausbruch über die dazugehörige Kaufmarke von 1,5398 AUD ein Kaufsignal mit entsprechenden Trendwendeansätzen aktiviert werden. In den letzten Monaten kam es schließlich zu einem Rücklauf an die Widerstandszone verlaufend um 1,62 AUD und damit einem mittelfristigen Ziel für das Paar.

Konsolidierungsgefahr steigt

Der Rücklauf an die mittelfristige Zielzone um 1,62 AUD ist erfolgreich verlaufen, sodass nach der steilen Kursrallye der letzten Wochen nun eine gesunde Konsolidierung erfolgen könnte. Erste Hinweise hierauf würden sich durch einen nachhaltigen Wochenschlusskurs unterhalb des Niveaus von 1,60 AUD ergeben, Rücksetzer auf 1,5859 und darunter sogar 1,5651 AUD kämen nicht ungelegen. Vielleicht wird sogar noch einmal der 200-Tage-Durchschnitt bei derzeit 1,5467 AUD (steigend) getestet, ehe ein Ausbruchsversuch über die Hürden aus Ende 2021 anläuft. In einem derartigen Szenario würden dann Zugewinne an 1,6566 und darüber sogar 1,6827 AUD möglich.