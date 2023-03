ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Wacker Neuson auf 'Buy' - Ziel 26 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Neuson auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Analyst Martin Comtesse sprach am Dienstag in einer ersten Reaktion auf den Zwischenbericht von einem guten Jahresende und einem vorsichtigen Ausblick des Baumaschinenherstellers./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2023 / 02:39 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2023 / 02:39 / ET

