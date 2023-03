EQS-News: DIC Asset AG: Kein Leerstand in Leverkusener Innenstadt – DIC erreicht direkte Anschlussvermietung für ehemaligen Kaufhof-Standort Leverkusen und sichert langfristig Einzelhandelsangebot

EQS-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Immobilien/Vertrag

DIC Asset AG: Kein Leerstand in Leverkusener Innenstadt – DIC erreicht direkte Anschlussvermietung für ehemaligen Kaufhof-Standort Leverkusen und sichert langfristig Einzelhandelsangebot



Presseinformation DIC Asset AG: Kein Leerstand in Leverkusener Innenstadt – DIC erreicht direkte Anschlussvermietung für ehemaligen Kaufhof-Standort Leverkusen und sichert langfristig Einzelhandelsangebot Neuer Mietvertrag über rund 20.400 qm mit einer Laufzeit von zehn Jahren abgeschlossen

Neuer Ankermieter ist das Modehaus aachener

Nachhaltiger Mehrwert für alle Stakeholder durch langfristigen Mietvertrag

Frankfurt am Main, 29. März 2023. Die DIC Asset AG („DIC“), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, vermietet die rund 20.400 qm Einzelhandelsfläche des frei gewordenen Kaufhof-Areals in Leverkusen nahtlos an die Dortmunder TEH Textilhandel GmbH Modehaus aachener. Mit dieser direkten Neuvermietung mit einer Laufzeit von zehn Jahren ist es der DIC gelungen, den Weiterbetrieb des Einzelhandelsstandorts in Leverkusen und die Attraktivität der Innenstadt zu sichern sowie zahlreiche Arbeitsplätze zu erhalten. Das Objekt bleibt wie bisher voll vermietet und stärkt nachhaltig den Mietcashflow im Bestandsportfolio der DIC. Die Einzelhandelsimmobilie war bisher zu 100% an die GALERIA Karstadt Kaufhof GmbH vermietet. Im Zuge des Insolvenzverfahrens hat die GALERIA Karstadt Kaufhof GmbH den Mietvertrag zum 30. Juni 2023 gekündigt. Der neue Mietvertragspartner, die Dortmunder TEH Textilhandel GmbH Modehaus aachener, baut deutschlandweit eine eigene Kaufhauskette auf. Sie wird die Flächen an ihren neuen Standort in der Fußgängerzone Leverkusens nach kurzen Umbaumaßnahmen im September 2023 beziehen. „Was uns auszeichnet, ist der feste Wille zu gestalten und das Heft des Handelns in der Hand zu behalten. Das haben wir beim ehemaligen Kaufhof-Standort in Bremen gezeigt, den wir neu positioniert und erfolgreich vermietet haben, und das zeigen wir auch in Leverkusen. Mit dieser Anschlussvermietung knüpfen wir an die erfolgreiche operative Leistungsfähigkeit im Jahr 2022 an und schaffen erneut kreativ und zuverlässig Mehrwert für unsere Stakeholder“, kommentiert Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC. „Mit der DIC haben wir einen kreativen und verlässlichen Partner an unserer Seite, der uns bei unserer Expansion mit geeigneten Einzelhandelsflächen in bester Innenstadtlage unterstützt. Wir freuen uns auf die Eröffnung im September 2023 und auf eine langfristige Zusammenarbeit mit der DIC und den ehemaligen Galeria-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, sagt Friedrich Göbel, Geschäftsführer der TEH Textilhandel GmbH Modehaus Aachener. „Die Vermietung ist für die Stadt Leverkusen in mehrfacher Hinsicht erfreulich. Gemeinsam mit der DIC und dem Modehaus aachener vermeiden wir Leerstände in der Leverkusener Innenstadt, tragen dazu bei, dass diese für die Leverkusener Bürgerinnen und Bürger langfristig lebendig und attraktiv bleibt, und sichern einen Teil der Arbeitsplätze“, sagt Uwe Richrath, der Oberbürgermeister der Stadt Leverkusen. Das Kaufhaus liegt in der Hauptfußgängerzone von Leverkusen und verfügt über eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sowie über Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe. Die DIC hatte das dreigeschossige Objekt am Wiesdorfer Platz 82 mit rund 13.000 qm Verkaufsfläche sowie rund 7.400 qm Büro- und Lagerfläche im Jahr 2007 für ihr Gewerbeportfolio erworben. Über die DIC Asset AG: Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien mit 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Aktuell betreuen wir 360 Objekte mit einem Marktwert von 14,7 Mrd. Euro onsite – wir sind präsent vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie. Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe. Im Segment Institutional Business erzielen wir aus dem Angebot unserer Immobilien-Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert. Mehr Informationen unter www.dic-asset.de. IR/PR-Kontakt DIC Asset AG:

