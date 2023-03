United Internet-Aktie: - 4 Prozent nach Geschäftszahlen

Quelle: Who is Danny/Shutterstock.com

Die Aktie von United Internet verliert im Handelsverlauf am Vormittag ca. 4 Prozent auf 15,69 EUR. Grund dafür dürften vor allem die Nachrichten rund um die veröffentlichten Geschäftszahlen sein.

Geschäftszahlen im Rahmen der Erwartungen

Denn die eigentlich veröffentlichten Zahlen für das Jahr 2022 lagen im Rahmen der Analystenerwartungen. So erwirtschaftete United Internet einen Umsatz von 5,6 Mrd. EUR und lag beim bereinigten operativen Gewinn bei 1,26 Mrd. EUR. Einzig die kürzlich an die Börse gebrachte Tochter Ionos enttäuschte. Durch hohe Marketingausgaben war das EBITDA mit 345,6 Mio. EUR leicht zurückgegangen.

Für das kommende Jahr 2023 will United Internet seinen Umsatz nun leicht um 4,8 Prozent auf 5,9 Mrd. EUR steigern, während das Ergebnis mit 1,27 Mrd. EUR im Großen und Ganzen konstant bleiben soll.

Investitionspläne aktualisiert

Außerdem plant United Internet den 5G-Ausbau seiner Tochter 1&1 weiter voranzubringen. Hier will man in diesem Jahr erneut 320 Mio. EUR investieren, nachdem das Investitionsziel aus dem Vorjahr (400 Mio. EUR), vordergründig aufgrund von Lieferkettenschwierigkeiten, deutlich verfehlt worden war.

Gerade darauf reagierten Anleger vermutlich eher negativ und verkauften das Papier ab. Analysten wie Goldman Sachs bemängelten vor allem den Ausblick und die Investitionen, welche das Wachstum weiter bremsen. Jefferies sprach dagegen von einem "uninspirierten Ausblick".

Fazit:

Die Zahlen und Pläne von United Internet kamen am Markt in einer ersten Reaktion nicht allzu gut an, was auch den heutigen Abverkauf des Papiers erklärt. Trotzdem scheint das Papier Potenzial zu haben, vor allem nach Abschluss der großen Investitionen. Analysten geben der Aktie deswegen auch ein durchschnittliches Kursziel von 34,26 EUR, was einem Kurspotenzial von über 120 Prozent entspricht.