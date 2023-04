EUR/USD Wochenausblick: US-Arbeitsmarkt im Fokus

Rückblick:

EUR/USD konnte sich im Verlauf der vergangenen Woche zeitweise wieder zurück über die Marke von 1,09 USD erholen, ein Ausbruch über das Vorwochenhoch im Bereich 1,0930 USD gelang allerdings nicht. Was steht in der bevorstehenden Handelswoche an?

Ausblick:

Das Highlight der Osterwoche kommt am Karfreitag - (In Deutschland ist zwar ein (Bank-) Feiertag aber in den USA wird ganz normal gehandelt) - um 14:30 Uhr am Freitag werden die US-Arbeitsmarktdaten publiziert. Mit dem ADP-Report für den Privatsektor gibt es am Mittwochnachmittag wie gewohnt bereits einen ersten Vorgeschmack auf die Daten vom Freitag.

Inflationsdaten stehen zwar in den kommenden Tagen nicht an, dafür stehen am Montag- und am Mittwochnachmittag die ISM-Indizes für das verarbeitende Gewerbe und den Servicesektor in den USA auf dem Kalender.

Charttechnischer Ausblick:

Auf der Unterseite ist das Paar im Bereich 1,0750/60 USD gut unterstützt. Oberhalb dieser Zone haben tendenziell die Bullen das bessere Blatt für einen erneuten Anlauf Richtung 1,10er Marke. Prozyklische Kaufsignale bringt allerdings erst ein Stundenschluss oberhalb von 1.0930 USD.

Montag: 16 Uhr ISM Manufacturing Index USA

Dienstag: 06:30 Uhr Zinsentscheid Australien

Mittwoch: 14:15 ADP Report USA, 16 Uhr ISM Index Servicesektor

Donnerstag: nur Daten aus der zweiten Reihe

Freitag: 14:30 US-Arbeitsmarktbericht