Kalte Füsse nach der Rallye | OPEC+ | Tesla | Intel | Übernahmen im Fokus

Ein uneinheitlicher Start in die Woche. Tech-Aktien seien nach der jüngsten Rallye heiß gelaufen, warnt heute Morgen Morgan Stanley. J.P. Morgan hatte letzte Woche noch eine Rallye in Aussicht gestellt, rät nach der voranschreitenden Erholung aber vor dem Opening dazu Gewinne zu sichern. US-Aktien werden dort auf Untergewichtet abgestuft. Die Entscheidung der OPEC + die täglichen Förderquoten um 1 Mio. Barrel zu senken, überrascht die Wall Street und facht die Ölpreise an, was in Folge das Inflationsrisiko anfacht. Bei Tesla sehen wir nach den Auslieferungszahlen für das erste Quartal leichte Gewinnmitnahmen. 422.000 Fahrzeuge wurden ausgeliefert, was leicht unter den Zielen des Marktes liegt. Dass die Modelle 3 und Y besonders nachgefragt sind, dürfte die Margen stützen und sind ein Signal anhaltend solide Nachfrage in China. Ansonsten sehen wir zum Wochenauftakt über $25 Mrd. an Übernahmen. Während Tech Resources das $20 Mrd. Angebot von Glencore ausschlägt, schließen sich Endeavor und World Wrestling Entertainment zu einem neuen Giganten zusammen. Endeavor ist Inhaber der Ultimate Fighting Championship (UFC). Außerdem übernimmt Extra Space Storage für $11,2 Mrd. den Wettbewerber Life Storage.



00:00 - Intro

00:38 - Kalte Füße nach der Rallye

02:35 - Hohes Maß an Pessimismus

04:45 - Saisonaler Trend

06:15 - Unsicherheitsfaktoren | Rezession - ja oder nein?

07:45 - Ausblick auf die Woche

08:23 - Tesla

11:35 - Wochenaussichten | Entscheidung der OPEC +

13:00 - Geopolitische Verschiebungen

14:35 - China (u.a. Casino, Banken)

16:20 - Micron | TikTok

18:00 - Übernahmen im Fokus

23:10 - Analystenkommentare (u.a. Block, Intel)

24:35 - Bankensektor

26:00 - Ankündigung

26:36 - Caesar



