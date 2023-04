Ja, ich jage Ver-10-facher-Aktien. Man könnte sagen: Wer nicht. Der Skeptiker fragt vielleicht eher, warum ich nicht auf die potenziellen Ver-100-facher ziele. Faire Nachfrage.

Es gibt mehrere Gründe, warum ich mich eher für die potenziellen 10-Bagger entscheide und nicht auf die vermeintlich noch potenzialreicheren Aktien schieße. Bereit, ihn zu erfahren?

Darum ausgerechnet Ver-10-facher-Aktien!

Für mich ist die klarere Perspektive der Grund, warum ich bei Wachstumsaktien eher auf die Ver-10-facher-Aktien schieße als auf die potenziellen Ver-100-facher. Zwischen den beiden Ausrichtungen liegen für mich Welten. Auch wenn das eine womöglich eine Teilmenge des anderen ist. Aber dazu später noch ein bisschen mehr.

Wenn ich jedoch glaube, dass eine Aktie das Potenzial hat, sich zu verzehnfachen, so sehe ich häufig bereits etabliertere Geschäftsmodelle, die trotzdem noch Raum zum Wachsen haben. Zum Beispiel E-Commerce-Unternehmen, die bereits ein Ökosystem haben. Oder aber Akteure in neuen Märkten und Begründer von Megatrends, die in ihrem Markt bereits eine größere Wettbewerbsposition besitzen. Bei den potenziellen Ver-100-fachern ist das Risiko wiederum größer: Es sind häufig eher Small-Caps, die als solche noch an sehr vielen Stellen mit einem Fragezeichen versehen sind.

Bei einer Ver-10-facher-Aktie mag vielleicht ein Teil der Performance schon gelaufen sein. Möglicherweise ist der Börsenwert auch schon etwas größer und die Bewertung insgesamt teurer. Aber ich sehe die Chance klarer und kann das innovative Marktpotenzial und eine Wettbewerbsposition besser greifen. Unternehmensorientiert erhöht das für mich die Trefferquote, mit der ich wahrscheinlich richtigliege.

Nicht das Glück bestimmen lassen

Auch bei möglichen Ver-10-facher-Aktien kann ich als Investor danebenliegen. Und tue es vermutlich auch. Aber das Ergreifen dieser Chancen ist für mich in Summe mit einem besseren Chance-Risiko-Verhältnis verknüpft und ich glaube, dass ich in einem diversifizierten Portfolio eine gute Trefferquote erreichen kann.

Bei möglichen Ver-100-facher-Aktien bin ich überzeugt, dass auch ein Quäntchen Glück dazukommen muss. Das Glück, dass sich eine Investitionsthese und ein Markt gleichsam ideal entwickeln und sich aus einem kleinen Akteur wirklich der dominierende Player innerhalb des Marktes entwickelt. Oder aber, dass im Laufe der Investitionsthese neue Komponenten dazukommen, die wiederum das Potenzial noch einmal vervielfachen.

Ver-10-facher-Aktien sind wiederum vom Potenzial her für mich klarer abgrenzbar und die Chancen näher definierbar. Deshalb investiere ich gerne in Growth-Aktien, bei denen ich ein solches Potenzial sehe. Und, wer weiß: Mit dem Faktor Zeit und weiteren Wendungen ist bestimmt so manches Mal auch noch ein Quäntchen mehr möglich.

