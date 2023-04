Kann die BASF-Aktie dich richtig reich machen?

Die BASF-Aktie (WKN: BASF11) ist vielleicht günstig. Mit einer Dividendenrendite von derzeit ca. 7 % erscheint sie so manchen Investoren jedenfalls unterbewertet. Auch andere Kennzahlen oder der Blick auf den Chart könnte die Annahme rechtfertigen. Tief gefallen ist auch der Chemiekonzern seit den Rekordhochs.

Ein Turnaround ist möglich. Auch mehr? Gute Frage. Blicken wir heute auf die Frage, ob die BASF-Aktie einen als Investor richtig reich machen kann. Um das vorwegzunehmen: Ich bin skeptisch. Aber das muss trotzdem nicht heißen, dass der Chemiekonzern nicht unattraktiv bewertet ist.

BASF-Aktie: Nicht das Zeug, einen richtig reich zu machen

Grundsätzlich bin ich geneigt zu sagen: Die BASF-Aktie wird dich voraussichtlich nicht reich machen. Der Börsenwert des Chemiekonzerns ist nicht gerade klein. Mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 43 Mrd. Euro sehen wir ein DAX-Schwergewicht, das es in sich hat. Für eine momentane Aktienkursverdopplung wäre ein Anstieg auf 86 Mrd. Euro nötig. Keine Frage: Das sehe ich als realistisch an. Vielleicht auch in fünf, zehn oder 15 Jahren eine Verdreifachung des Börsenwertes (wenn es operativ mal richtig rundläuft). Aber dafür müsste wirklich eine Menge passieren und vieles optimal laufen.

Sehen wir uns aktuelle Kennzahlen an. BASF kam im Geschäftsjahr 2022 auf 87,3 Mrd. Euro Umsatz und ein EBIT vor Sondereinflüssen von 6,9 Mrd. Euro. Damit die Aktie einen reich macht, bräuchte es voraussichtlich ein starkes Gewinn- oder Mengenwachstum. Als eher reifer, gestandener Konzern, dessen dynamischere Tage bereits hinter ihm liegen, ist diese Perspektive gegeben.

Kennzahlen, Umsatz, Ergebniszahlen und mehr deuten daher eher auf eine begrenzte Performance bei der BASF-Aktie hin. Es handelt sich nicht um einen dynamisch wachsenden Konzern, der sein Potenzial noch ergründet und dadurch frühe Investoren reich machen kann.

Trotzdem eine Investitionsthese …?!

So bitter das Fazit auch klingen mag: Die BASF-Aktie kann Investoren trotzdem eine solide Rendite ermöglichen. Im Endeffekt sehen wir einen Chemiekonzern, der bereinigt mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 8 und 7 % Dividendenrendite bewertet ist. Alleine wenn das Management in zehn Jahren eine lediglich konstante Dividende je Aktie ermöglichen sollte, wären das insgesamt 70 % Ausschüttungsrendite. Der Wert der Investition ist ebenfalls erhalten.

BASF kennt Auf und Ab und schwankt dabei mit dem allgemeinen Konjunkturzyklus. Im Moment befinden wir uns tendenziell eher in einer Phase, in der die Konjunktur Sorgen bereitet und der Chemiekonzern deshalb preiswert erscheint. Auch wenn die DAX-Aktie einen vielleicht nicht reich macht: Ein näherer Blick hinsichtlich einer Turnaround-Geschichte mit hoher Dividendenrendite kann womöglich ebenfalls nicht schaden.

Wie gesagt: Eine solide Performance mit einer hohen Dividendenrendite kann ein Mosaikteilchen sein, um zumindest sukzessive und langfristig ein Vermögen aufzubauen.

