Kapitalmarktstratege, Shareholder Value Management AG · @heikoboehmer

Im aktuellen Marktupdate blickt Heiko Böhmer auf Gold als Investment und er hat sich dafür den richtigen Hintergrund ausgesucht – mit einer alten Goldmine in Andalusien. Tatsächlich zeigt der Blick auf die langfristige Entwicklung beim Gold, dass Jahresrendite von 9 Prozent gut möglich sind. Doch was ist denn die optimale Haltedauer für Gold-Investments? Auch darauf geht Heiko Böhmer in seinem aktuellen Marktupdate ein.

Direkt zum Video auf YouTube