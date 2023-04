Goldman Sachs: Quartalszahlen enttäuschen

Die Aktie der Investmentbank Goldman Sachs gibt vorbörslich über 3 Prozent nach. Der Grund sind die eben veröffentlichten Quartalszahlen des Unternehmens.

Zahlen enttäuschen

Der Gewinn lag mit 3,1 Mrd. USD deutlich unter dem Gewinn im Vorjahresquartal, dieser lag bei 3,83 Mrd. USD. Die Umsätze im Investmentbanking fielen sogar um 26 Prozent.

Der Gewinn je Aktie lag bei 8,79 USD, über den Erwartungen von 8,10 USD aber deutlich unter dem Vorjahreswert von 10,76 USD je Aktie. Der Markt zeigt sich wenig beeindruckt von den Zahlen und straft die Aktie vorbörslich ab. Von der Konkurrenz (JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup) war man anderes gewohnt in den vergangenen Tagen.

Fazit:

Die Aktie hatte sich in den vergangenen Tagen in die Nähe des viel beachteten EMA200 im Tageschart - welcher aktuell als kurzfristig entscheidender Widerstand fungiert - herangepirscht. Die heutigen Quartalszahlen und die negative Marktreaktion dürften die jüngste Erholungsrally nun erst einmal beenden. neue Kaufsignale entstehen hier erst bei einem Ausbruch über den Bereich 340/41 USD, bis dahin sind erneute Rücksetzer in den Bereich 300 bis 310 USD zu favorisieren.