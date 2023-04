Nach einem weiteren Hoch des Dax seit Anfang 2022 am Vortag dürfte dieser zur Wochenmitte zunächst in etwa auf der Stelle treten. Der X-Dax signalisierte für den Dax am Mittwoch knapp eine Stunde vor dem Xetra-Handel ein kleines Minus auf 15.860 Zähler. Die runde Marke von 16.000 Punkten bleibt im Blick, könnte sich aber als ein zäher Widerstand erweisen.

Diese Marke sowie das Rekordhoch bei 16.290 Punkten vom November 2021 zögen die Anleger in ihren Bann, schrieb Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Gewinnmitnahmen blieben bislang überschaubar. Die Sorge, ein neues Rekordhoch zu verpassen, sei derzeit größer als die Angst vor einem Rücksetzer.

Ob Quartalszahlen die Börsen weiter antreiben, bleibt indes abzuwarten. In den USA sorgte der Streaming-Konzern Netflix am Vorabend für eine Enttäuschung. Das Wachstum der Nutzerzahlen blieb hinter den Erwartungen zurück.

Halbleiteraktien könnten von einer optimistischen Umsatzprognose von ASML für das zweite Quartal profitieren. ASML stellt Fertigungsanlagen für die Chip-Produzenten her und gilt somit als Trendsetter für die Branche. Auf Tradegate traten Infineon und Aixtron am Morgen jedoch auf der Stelle.

Eine laut Händlern überraschende Kapitalerhöhung von Gerresheimer belastete den Kurs vorbörslich. Die Papiere des Herstellers spezieller Verpackungen verloren auf Tradegate 3,7 Prozent. Das Unternehmen will die frischen Mittel in Wachstum investieren.

Kaum Veränderungen an der Wall Street

Die US-Aktienmärkte sind am Dienstag nahezu unverändert aus dem Handel gegangen. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,03 Prozent bei 33.976,63 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 legte um 0,09 Prozent auf 4.154,87 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,03 Prozent auf 13.091,79 Punkte.

Verluste in Asien

Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich am Mittwoch zurückgehalten. Die US-Quartalsberichtssaison der Unternehmen lieferte durchwachsene Signale. Zudem richten sich die Blicke weiter auf die Geldpolitik der US-Notenbank vor dem bald anstehenden Zinsentscheid. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen fiel zuletzt um 0,5 Prozent. Der technologiewertelastige Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sank um 0,7 Prozent. In Japan büßte der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel 0,3 Prozent ein.

Renten

Bund-Future 133,76 +0,03%

Devisen: Euro stagniert knapp unter 1,10 US-Dollar

Der Euro hat am Mittwochmorgen weiter bei knapp 1,10 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0970 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Der Ende vergangener Woche markierte einjährige Höchststand von etwas mehr als 1,10 Dollar bleibt in Reichweite. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,0972 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte gilt das Interesse der Anleger Preisdaten. In der Eurozone und Großbritannien veröffentlichen die Statistikämter Zahlen für den März. Es dürfte das Bild bestätigt werden, dass zwar die allgemeine Teuerung auf hohem Niveau tendenziell sinkt, der unterliegende Preisauftrieb aber sehr hoch bleibt. Vor allem Lebensmittel und Dienstleistungen waren zuletzt deutlich teurer geworden.

Euro/USD 1,0968 -0,04%

USD/Yen 134,36 +0,18%

Euro/Yen 147,36 +0,14%

Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel leicht gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 84,46 US-Dollar. Das waren 31 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai sank um 28 Cent auf 80,58 Dollar.

Der Handel am Rohölmarkt verlief zuletzt ruhig und ohne entscheidende Impulse. Zur Wochenmitte rücken jedoch Lagerdaten aus den USA in den Blick: Das Energieministerium gibt am Nachmittag seine wöchentlichen Vorratszahlen bekannt. Weil der amerikanische Öl-Markt sehr groß ist, werden die Daten von Marktteilnehmern genau verfolgt. Die USA haben sich in den vergangenen Jahren neben Saudi-Arabien und Russland zu einem der größten Erdölproduzenten der Welt entwickelt.

Brent 84,55 -0,22 USD

WTI 80,63 -0,23 USD

Termine Unternehmen

06:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Q1-Umsatz

07:00 NLD: ASML Holding, Q1-Zahlen

08:00 NLD: Heineken, Q1-Umsatz

10:00 DEU: Covestro, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: BayernLB, Jahreszahlen (detailliert)

12:30 GBR: British American Tobacco, Hauptversammlung

13:30 FRA: Airbus Group, Hauptversammlung

13:30 USA: Ally Financial, Q1-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q1-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q1-Zahlen

14:00 USA: Travelers Cos, Q1-Zahlen

14:00 NLD: ABN Amro, Hauptversammlung

15:00 DEU: Fresenius Medical Care und Fresenius, Kapitalmarkttag

18:00 FRA: L' Oréal, Q1-Umsatz

22:00 USA: IBM, Q1-Zahlen

22:00 USA: Tesla, Q1-Zahlen

22:10 USA: Alcoa, Q1-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

ITA: Saipem, Q1-Zahlen

USA: Nasdaq, Q1-Zahlen

USA: U.S. Bancorp, Q1-Zahlen

USA: Lam Research, Q1-Zahlen

USA: Qualtrics, Q1-Zahlen

USA: Steel Dynamics, Q1-Zahlen

Termine Konjunktur

06:30 JPN: Industrieproduktion 02/22 (endgültig)

06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 02/22

08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 02/23

08:00 GBR: Verbraucherpreise 03/23

08:00 GBR: Erzeugerpreise 03/23

08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 03/23

10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 02/23

11:00 EUR: Verbraucherpreise 03/23 (endgültig)

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed Beige Book

Sonstige Termine

DEU: Frühjahrssitzungen des Wissenschaftsrates, Leipzig

09:00 DEU: Potsdamer Konferenz für Nationale Cybersicherheit 2023, Potsdam/Babelsberg

10:00 DEU: Jahres-Pk der Investitionsbank Berlin (IBB), Berlin

10:30 DEU: Hybride Jahrespressekonferenz von Dillinger und Saarstahl, Dillingen

SWE: Informelles Treffen der EU-Umweltminister - 2. Tag Abschluss, Stockholm

