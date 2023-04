BECHTLE - Doppeltop vs. Ausbruchschance

Bechtle AG - WKN: 515870 - ISIN: DE0005158703 - Kurs: 41,680 € (XETRA)

Eine breitangelegte Bodenbildung am Vorjahrestief bei 32,57 EUR mündete zum Jahreswechsel in einen neuen Aufwärtstrend, der die Aktie von Bechtle direkt über den Widerstand bei 39,17 EUR und nach einer Konsolidierungsphase auch schon über das markante Hoch aus dem September 2022 bei 43,57 EUR geführt hatte.

Doch nach einem Hoch bei 44,24 EUR brach der Wert Ende März kurzfristig ein, konnte sich aber ausgehend von 41,48 EUR eine weitere Aufwärtsbewegung starten. Allerdings scheiterten die Bullen auch in der vergangenen Woche ein zweites Mal am Rallyhoch und die Aktie brach erneut an das Zwischentief ein. Die 41,48-EUR-Marke wird aktuell mit hohem Tempo angelaufen.

Sollte die Aktie von Bechtle jetzt also unter 41,48 EUR einbrechen, wäre ein Doppeltop und damit ein kurzfristiges Verkaufssignal aktiviert und damit mit einem Rückgang an den nächsttieferen Supportbereich bei 39,17 EUR zu rechnen. An dieser Stelle könnte die Aktie den an sich intakten, jungen Aufwärtstrend fortsetzen und ggf. auch in den nächsten Monaten über 44,24 EUR in Richtung 46,38 und 48,00 EUR steigen. Prozyklisch wäre aktuell die Rückeroberung von 43,57 EUR als erstes signifikantes Kaufsignal zu werten.

Bricht der Wert dagegen auch unter das Tief aus dem März bei 38,14 EUR ein, wäre der Aufwärtstrend beendet und zunächst eine weitere Verkaufswelle bis 36,00 EUR die Folge.

Bechtle Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)