DAX korrigiert erneut, SAP überrascht mit Cloud, Mercedes-Margen vs. Tesla

Nachdem der DAX bereits am Donnerstag leicht korrigierte, sahen wir auch heute nachgebende Kursnotierungen am Morgen. Insbesondere der Einkaufsmanagerindex S&P sorgte für Volatilität, die wir mit unserem Händler Stephan im Interview besprechen.

Zwischen 15.800 und 15.700 verläuft die heutige DAX-Bandbreite im Handel. Ein Ausbruch auf der Oberseite könnte erneut das Jahreshoch oder gar die 16.000 Punkte-Marke auf die Agenda bringen. Unterhalb der 15.700 fürchten Markttechniker, dass es zu einem Rücklauf in die alte Range aus dem Februar 2023 kommen könnte.

Das Sentiment kühlt sich parallel etwas ab, ist aber weiterhin im Kaufbereich. Dies schauen wir uns für Deutschland und die USA an.

Beim Vergleich von Unternehmen fällt hier auf, dass Tesla Probleme bei der Marge hat, Mercedes jedoch dort überraschen kann. Genau dies wurde heute bekannt und im Kurs bereits im Vorfeld mit Aufschlägen ein Stück weit eingepreist.

Zweiter Wert heute in der Analyse ist das DAX-Schwergewicht SAP. Vor allem das Cloud-Geschäft überrascht und bringt die Anleger trotz des vergleichsweise hohen Niveaus weiterhin in Kauflaune. Im direkten Vergleich mit dem US-Konkurrenten Oracle hat SAP in diesem Jahr besser performt. Übrigens auch im Vergleich zum DAX, wie wir hier seitens des Zahlenwerks auswerten.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.

