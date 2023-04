EUR/AUD: Rallyefortsetzung möglich

Nachdem im Bereich von 1,4284 AUD im abgelaufenen Jahr ein Doppelboden nach einem vorausgegangenen Abwärtstrend etabliert werden konnte, folgte ein Trendwechsel und brachte ein erforderliches Kaufsignal durch einen Anstieg über 1,5398 AUD im Oktober 2022 hervor. Die Folge waren weitere Gewinne an die mehrjährige und seit Ende 2020 bestehende Hürde von 1,6225 AUD. Auch dieses Niveau konnte Anfang dieses Monats überwunden werden, allerdings fehlte Händlern die unmittelbare Durchzugskraft für ein Folgekaufsignal. Als positives Zeichen ist dagegen die seit gut einem Monat anhaltende Konsolidierungsbewegung zu werten, die durchaus Anzeichen für eine Rallyefortsetzung liefert.

Fazit

Oberhalb der aktuellen Jahreshochs von 1,6446 AUD steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen letzten Kursanstieg des Paares EUR/AUD an 1,6774 AUD merklich an. Mit einem kurzen Zwischenstopp sollten Investoren aber noch im Bereich von 1,6583 AUD rechnen. Für diesen Anstieg könnte dann ein Long-Investment abgeschlossen werden, beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DW0HRX. Eine vollständige Umsetzung der Handelsidee birgt hierbei eine Renditechance von 75 Prozent, Ziele wurden für den Schein bei 3,60 und 4,77 Euro errechnet. Bis zur vollständigen Umsetzung der Handelsidee sind aber gut einige Wochen an Zeit einzuplanen, ein Stopp-Niveau angesetzt um 1,6195 AUD würde dagegen einen Stopp-Kurs von 1,24 Euro im Zertifikat erfordern.