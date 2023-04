Rückblick:

EUR/USD verbrachte das Gros der abgelaufenen Handelswoche innerhalb einer engen Handelsspanne im Bereich 1,09-1,10 USD, größere Bewegungsimpulse gab es nicht. Was steht in der bevorstehenden Handelswoche an?

Ausblick:

Bevor in der kommenden Handelswoche - am 3. Mai - der mit Spannung erwartete Zinsentscheid der US-Notenbank ansteht, gibt es noch ein paar interessante Konjunkturdaten, speziell am Freitag. Da werden im Tagesverlauf die Verbraucherpreise aus den einzelnen deutschen Bundesländern erwartet und um 14:30 Uhr steht dann mit dem PCE-Preisindex ein wichtiger Gradmesser für die Inflation in den USA auf dem Kalender.

Zudem ist am Dienstag das US-Verbrauchervertrauen und am Donnerstagnachmittag das US-BIP zu beachten. Speziell in der zweiten Wochenhälfte sollte also für ordentlich Bewegung gesorgt sein, zumal dann auch noch die month-end flows hinzukommen.

Month-End-Flows am Devisenmarkt beziehen sich auf die Auswirkungen von Transaktionen, die zum Ende eines Monats durchgeführt werden. Diese Transaktionen sind oft mit der Abwicklung von Geschäften oder der Verwaltung von Portfolios verbunden und können erhebliche Auswirkungen auf die Wechselkurse haben.

Charttechnischer Ausblick:

Das Währungspaar befindet sich in einem intakten kurzfristigen Aufwärtstrend im 4-Stundenchart und hat heute Vormittag die Konsolidierungsspanne der Vorwoche gen Norden hin verlassen und die psychologisch wichtige 1,10er Marke zurückerobern können.

So lange das Paar nun nicht wieder entscheidend und per Stundenschluss unter die Marke von 1,0980 USD abrutscht, ist aus charttechnischer Sicht der Weg des geringsten Widerstands nordwärts in Richtung des bisherigen Jahreshochs um 1,1070/80 USD. Zum Wochenschluss werden die Karten dann womöglich jedoch neu gemischt.

Quelle: Tradingview

Wichtige Events für EUR/USD im Wochenverlauf:

Montag: nur Daten aus der 2. Reihe

Dienstag: 16 Uhr US Verbrauchervertrauen

Mittwoch: 14:30 Uhr US Auftragseingänge langlebige Güter

Donnerstag: 14:30 vorl. US-BIP

Freitag: ganztags DE Konsumentenpreise 14:30 US PCE-Preisindex