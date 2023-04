LBBW Kapitalmärkte Daily: Freud´ und Leid für den Kämmerer

SAP hievt den DAX nach oben

Teurer Tarifabschluss

Diese Woche auf der Agenda

Zum Wochenschluss tendierten die Aktienmärkte weltweit uneinheitlich. Zunächst war der DAX mit Minuszeichen in den Freitag gestartet. Bis zur Schlussglocke berappelte sich der deutsche Leitindex jedoch wieder und ging mit einem Plus von 0,5% aus dem Handel. Dieser Zuwachs ging quasi vollständig auf das Konto eines Schwergewichtes, während sich die Tagesgewinne und -verluste der übrigen Titel in etwa die Waage hielten. Der Kurs des Softwarekonzerns SAP legte um 5,2% zu. SAP legte vor Börsenstart Zahlen vor, die etwas unter den Erwartungen ausgefallen waren. Am Nachmittag äußerte sich der Konzern dann zu den mittelfristigen Aussichten: Demnach soll der Umsatz ab dem kommenden Jahr mit zweistelligen Wachstumsraten zulegen, was die Anleger überzeugte und dem Kurs Rückenwind gab. In der laufenden Handelswoche geht der Zahlenreigen weiter: Heute werden unter anderem Coca-Cola und Philips ihre Berichte vorlegen. Im weiteren Wochenverlauf folgen unter anderem die TechRiesen Alphabet und Microsoft.In der Nacht zum Sonntag haben sich die Tarifparteien auf einen Tarifabschluss für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes geeinigt. Demnach soll zunächst ein Inflationsausgleich von 3.000 Euro gezahlt werden. Ab März 2024 sollen die Löhne um 200 Euro, anschließend um weitere 5,5%, mindestens jedoch 340 Euro angehoben werden. Dies bedeutet eine Erhöhung zwischen 8,45 % (oberste Entgeltgruppe, oberste Stufe) und 16,87 % (unterste Entgeltgruppe, unterste Stufe). Auf die vielfach klammen Kommunen werden dadurch 17 Mrd. Euro jährliche Mehrkosten zukommen. Und die Bürger müssen sich auf höhere Gebühren einstellen.Die laufende Makro-Woche beginnt heute früh mit dem ifo-Geschäftsklima. Aus nationaler Sicht ist zudem das für Mittwoch terminierte GfK Konsumklima von Interesse. Das vom Conference Board erhobene US-Konsumentenvertrauen wird bereits einen Tag früher, also am Dienstag veröffentlicht. Am Donnerstag folgt das Wirtschaftsvertrauen für den Euroraum. Und über die gesamte Woche hinweg werden ergänzende Zahlen zum US-Immobilienmarkt veröffentlicht. Im Mittelpunkt der anstehenden Makrowoche stehen jedoch die vorläufigen BIP-Zahlen für das erste Quartal 2023: Für die USA werden jene am Donnerstag präsentiert. Für Deutschland sowie den gesamten Euroraum sind diese erst für Freitag terminiert. Zum Wochenschluss stehen zudem noch die vorläufigen Zahlen zur heimischen Teuerung im April auf der Agenda. Last but not least wird an diesem Tag die Bank of Japan ihre erste Notenbanksitzung unter ihrem neuen Gouverneur Kazuo Ueda abhalten.