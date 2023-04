Micron Technology bewegt sich seitwärts – hier eine Inliner-Chance bis Juli 2023 mit +22% Gewinnpotenzial!

Micron Technology Inc. handelt in einer langfristigen Konsolidierungsformation, die in nächster Zeit wohl weder nach oben noch nach unten verlassen wird. Damit ergibt sich genau das richtige Szenario, um in einen kurzlaufenden Inliner-Optionsschein zu investieren.



Micron Technology Inc. fertigt Halbleiter und Speicherelemente wie zum Beispiel SSD-Festplatten für den Einsatz in Computern, Telekommunikations- und Bürogeräten an. Das 1978 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Boise, Idaho, USA kann weltweit 17 Niederlassungen, 11 Manufakturstätten und 15 Kundenlabore vorweisen. Der direkte Verkauf an Endkunden findet seit 1996 unter dem Namen „Crucial“ statt.

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Micron Technology Inc. um über 11 Prozent gestiegen, während der Gewinn um mehr als 48,2 Prozent angezogen hat. Dennoch bleibt jegliche Spur von Stärke, um aufgrund dieser guten Daten einen Aufwärtstrend auszubilden, bei der Aktie aus.

Werfen wir einmal einen Blick auf den Tageschart der letzten fünf Jahre des US-Chipherstellers (Abbildung 1). Bereits im März wurde die 200-Tage-Linie zum zweiten Mal überschritten. Dieser Anstieg führte die Aktie von 55 auf 63 US-Dollar. Dort setzten Gewinnmitnahmen ein. Langfristig handelt die Aktie in einem Konsolidierungsdreieck, dessen Spitze erst im zweiten Teil 2024 erreicht sein wird. Inliner-Optionsscheine bieten in solch einer Formation interessante Tradingmöglichkeiten.

Abbildung 1 – Micron Technology Inc. im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum 26.04.2018 bis 24.04.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Der in diesem Beitrag vorgestellte Inliner-Optionsschein hat eine Laufzeit bis zum 19. Juli 2023. Die untere Barriere liegt bei 45,00 US-Dollar und damit unter dem Zweijahrestief. Die obere Barriere befindet sich bei 75,00 US-Dollar.

Für den vorgeschlagenen Inliner-Optionsschein werden zum Ende der Laufzeit zehn Euro pro Schein ausgezahlt, wenn die US-Aktie während der Laufzeit keine der beiden für den jeweiligen Schein gültigen Knock-Out-Barrieren berührt hat.

In der oben angezeigten Fünf-Jahres-Grafik sind diese Barrieren als waagerechte, rote Linien eingefügt. Der Abrechnungstag ist als vertikaler, blau gepunkteter Strich eingetragen. Ebenso ist ergänzend zu einem fallenden Dreieck in der Abbildung eine Unterstützungszone in Hellgrün und eine Widerstandszone in Hellrot eingefügt. Der hellgrüne Unterstützungsbereich spannt sich von 48 bis 50 US-Dollar. Der Widerstandsbereich verläuft zwischen 68 und 71 US-Dollar. Beide Zonen liegen außerhalb des gelben Konsolidierungsdreiecks und innerhalb der Inliner-Range.

Falls die Aktie sich nicht wie erwartet seitwärts bewegt, sondern aus dem gelben Bereich nach oben oder unten ausbricht, sollte die Bewegung spätestens bei den eben angesprochenen Unterstützungs- oder Widerstandszonen stoppen. Nichtsdestotrotz wäre es für die Auszahlung des Gewinns bereits ausreichend, wenn sich die Aktie bis zum Abrechnungstag innerhalb der farblich rot markierten, äußeren Barrieren aufhält.

Inline-Optionsschein auf Micron Technology Inc. für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung Basiswert WKN Briefkurs in EUR Untere/Obere Barriere´in USD

letzter Bewertungstag Maximale Auszahlung in EUR

Micron Technology Inc. (MU) HC4JHL 8,39 45,00/75,00 19.07.2023 10,00 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand:25.04.2023; 09:00 Uhr Weitere Produkte aufdie Aktie von Micron Technology finden Sie unter: www.onemarkets.de

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Micron Technology bewegt sich seitwärts – hier eine Inliner-Chance bis Juli 2023 mit +22% Gewinnpotenzial! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).