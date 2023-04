BASF lädt zur Hauptversammlung

Der Chemiekonzern BASF (ISIN: DE000BASF111) wird an diesem Donnerstag seine Hauptversammlung in Mannheim abhalten. Die Aktionäre erhalten für das Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 3,40 Euro. Damit bleibt die Dividende im Vergleich zum Vorjahr (3,40 Euro) unverändert. Auf Basis des aktuellen Börsenkurses von 49,49 Euro liegt die derzeitige Dividendenrendite bei 6,94 Prozent.

Der DAX-Konzern veröffentlichte am Donnerstag die Quartalsmitteilung zum 1. Quartal 2023. Wesentliche Umsatz- und Ergebniszahlen wurden bereits am 12. April vorab bekanntgegeben. Der Umsatz lag im ersten Quartal 2023 mit 20,0 Mrd. Euro um 3,1 Mrd. Euro unter dem Wert des Vorjahresquartals. Dies resultierte vor allem aus niedrigeren Mengen als Folge einer geringeren Nachfrage und zusätzlich dämpften leicht geringere Preise die Umsatzentwicklung.

Das Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) vor Sondereinflüssen sank auf 1,9 Mrd. Euro. Dies entsprach einem Rückgang um 887 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr. Das Ergebnis nach Steuern und nicht beherrschenden Anteilen lag mit 1,6 Mrd. Euro um 340 Mio. Euro über dem Wert des Vorjahreszeitraums. Im Vorjahr hatten Wertberichtigungen auf die Beteiligung an Wintershall Dea das Ergebnis nach Steuern belastet. Das Ergebnis je Aktie betrug im ersten Quartal 2023 1,75 Euro nach 1,34 Euro im ersten Quartal 2022.

BASF geht für 2023 von einem Umsatz zwischen 84 Mrd. Euro und 87 Mrd. Euro aus. Für das EBIT vor Sondereinflüssen der BASF-Gruppe rechnet das Unternehmen mit einem Wert zwischen 4,8 Mrd. Euro und 5,4 Mrd. Euro.

