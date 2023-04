Widerstand: 15.830 15.920 Unterstützung: 15.697 15.600

Rückblick:

Der Index erlitt heute Morgen nach der Eröffnung einen erneuten Schwächeanfall und setzte in den unteren 15.700er Bereich zurück, das Vortagestief wurde allerdings nicht unterboten. Im Anschluss meldeten sich die Käufer eindrucksvoll zurück und schickten den deutschen Leitindex zurück über 15.800 Punkte.

Ausblick:

Im Bereich 15.820/30 Punkte befindet sich aktuell der kurzfristig entscheidende Widerstand für die Käuferseite. Wird dieses Level per Stundenschluss überwunden, sollten die Bullen neuen Rückenwind bekommen. In dem Falle wären neue Jahreshochs im Bereich 15.920 bis 16.000 Punkte zu favorisieren.

Erst unterhalb von 15.700 bekommen die Bären aus charttechnischer Sicht wieder Oberwasser, bis dahin spricht weiterhin mehr für die Longseite. Um 14:30 Uhr stehen die vorläufigen US-BIP-Daten auf dem Kalender neben den anstehenden Quartalsberichten.

WERBUNG

Profitieren Sie von fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (VU1K3N von Vontobel/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 27.04.2023), die K.o.-Schwelle liegt bei 14.229 bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (VQ6GG4 von Vontobel/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 27.04.2023), die K.o.-Schwelle bei 17.379 bei unbegrenzter Laufzeit.

Quelle: Tradingview

*Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den Link “Prospekt”.

Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.