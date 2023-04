EQS-Adhoc: NanoRepro AG: NanoRepro beschließt Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 3 Mio. Euro

EQS-Ad-hoc: NanoRepro AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

NanoRepro AG: NanoRepro beschließt Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 3 Mio. Euro



27.04.2023 / 14:07 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 MAR NanoRepro AG: NanoRepro beschließt Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 3 Mio. Euro Marburg, den 27. April 2023. Der Vorstand der NanoRepro AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen. Im Zuge dieses Aktienrückkaufsprogramms sollen im Zeitraum vom 15. Mai 2023 bis längstens 30. April 2024 bis zu 10 % des Grundkapitals der NanoRepro AG, dies entspricht bis zu 1.290.377 eigenen Aktien, zu einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von maximal 3 Mio. Euro über die Börse erworben werden. Das Aktienrückkaufprogramm basiert auf der Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 29. April 2022. Die erworbenen Aktien können zu allen rechtlich zulässigen Zwecken, einschließlich der Einziehung der Aktien, verwendet werden. Die NanoRepro AG behält sich das Recht vor, das Programm jederzeit zu unterbrechen und gegebenenfalls wiederaufzunehmen oder endgültig zu beenden. Der Rückkauf erfolgt nach Maßgabe der Regelungen des Artikels 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 in Verbindung mit den Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016. Weitere Details werden vor dem Start des Aktienrückkaufprogramms veröffentlicht. Über die NanoRepro AG Die in Marburg an der Lahn ansässige NanoRepro AG ist als Schnelldiagnostik-Hersteller vorwiegend in der gesundheitlichen Planung und Vorsorge tätig. Das börsennotierte Unternehmen setzt auf einen schnellwachsenden Markt, der durch das zunehmende Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung geprägt ist und in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird. Das Unternehmen gehört zu den Innovationsführern im Bereich Selbstdiagnostika. NanoRepro hat mehr als 25 Schnelltests im Portfolio - darunter verschiedene Corona-Tests und fünf weitere Tests für den medizinischen Fachgebrauch. Daneben werden unter anderem Schwangerschaftstests, Tests zur Magengesundheit, Darmkrebsvorsorge und Fruchtbarkeitsbestimmung des Mannes sowie unterschiedliche Allergie-Tests im Sortiment geführt. Zudem vertreibt die NanoRepro AG unter der Marke "alphabiol" Komplementärprodukte im Bereich der Nahrungsergänzung. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Lisa Jüngst

Tel.: +49-6421-951449

E-Mail: juengst |@| nanorepro.com



Ende der Insiderinformation

27.04.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com