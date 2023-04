Dieser ETF investiert nach ESG-Kriterien in den stärksten Aktienindex von allen!

Werbung

Der Begriff „ESG“ hält immer mehr Einzug in den Bereich des Investments. Dabei geht es konkret darum, gezielt in Unternehmen zu investieren, die besonderen Anforderungen hinsichtlich Nachhaltigkeit, Sozialverträglichkeit und Ethik genügen. Aber wer glaubt, dass eine solche, bewusste Auswahl die Chancen auf eine starke Performance beschneiden würde, irrt.

Wer der bewährten Börsenregel folgt, gezielt dort zu investieren, wo die Dynamik am höchsten ist und dabei auf Unternehmen verzichtet, die den ESG-Kriterien nicht genügen, wird feststellen, dass diese Ausrichtung die Gewinnchancen keineswegs beschneidet. Und es ist auch nicht erforderlich, dafür selbst umfangreiche und zeitraubende Recherchen vorzunehmen, denn es gibt jetzt einen ETF, der genau diese Lösung bereithält: den Invesco Nasdaq-100 ESG-ETF.

Investieren nach ESG-Kriterien: Was bedeutet das?

Die drei Buchstaben ESG stehen für Environment, Social und Governance. Ein Unternehmen, das diesen ESG-Kriterien genügt, achtet auf eine bestmögliche Umweltverträglichkeit (Environment). Themen wie Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Diversität und gesellschaftliches Engagement werden berücksichtigt (Social), zugleich lassen sich die Unternehmensführung und die von ihr vertretenen Werte als nachhaltig ansehen (Governance).

Eine wachsende Zahl an Investoren möchte, dass die Unternehmen, die sich in ihrem Portfolio befinden, diesen Kriterien genügen. Der Invesco Nasdaq-100 ESG-ETF bildet den Nasdaq-100 ESG Index ab, der Unternehmen, die den ESG-Anforderungen nicht entsprechen, ausklammert. Damit bietet sich dem Anleger die einfache Möglichkeit, mit einem einzigen Mausklick in nachhaltig agierende Unternehmen zu investieren, die zugleich zu den innovativsten der Welt gehören. Denn der Nasdaq 100 ist der Index, in dem so viele zukunftsweisende Firmen versammelt sind wie in kaum einem anderen Index weltweit. Und das schlägt sich in einer über Jahrzehnte hinweg beeindruckenden Performance nieder.

Der Nasdaq 100 hat sie alle geschlagen

In der folgenden Grafik sehen Sie die Entwicklung des Nasdaq 100 über die vergangenen 30 Jahre im Vergleich zu anderen großen Indizes, konkret zum Dow Jones, DAX und Euro Stoxx 50. Sie sehen: Der Nasdaq 100 bewegt sich sehr viel stärker als die anderen Indizes. Das gilt zwar für Auf- ebenso wie für Abwärtsimpulse. Aber klar wird: Wenn es um die mittel- und langfristig besten Performance-Chancen geht, kommt man am Nasdaq 100 nicht vorbei.

Quelle: onvista

Nun könnte man auf den Gedanken kommen, dass Unternehmen, die den ESG-Kriterien nicht entsprechen und somit weniger auf Umwelt, Mitarbeiter und Ethik achten, dadurch mehr Profit machen und in der Konsequenz eine bessere Performance der Aktie vorweisen. Aber ist das denn wirklich so?

Der Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF: ESG kostet den Anleger keine Performance

Die folgende Grafik zeigt, dass das Gegenteil richtig ist. Der Invesco Nasdaq-100 ESG-ETF ist seit seiner Auflegung im Herbst 2021 sogar besser gelaufen als der Nasdaq 100-Index inklusive der Nicht-ESG-Unternehmen. Mit einem wachen Auge in Nachhaltigkeit zu investieren, hätte Sie also zwischen Herbst 2021 und Frühjahr 2023 keine Performance gekostet, sondern einen Vorteil ergeben.

Quelle: onvista

Diese Outperformance des die ESG-Kriterien erfüllenden Nasdaq-100 ESG Index und des ihn abbildenden ETF gegenüber dem Nasdaq 100 muss sich zwar nicht zwingend fortsetzen. Aber dass sich dieses Bild über die bisherigen anderthalb Jahre Laufzeit des ETF so deutlich manifestiert, macht klar: Die Tendenz, dass immer mehr Investoren Wert auf ESG-konforme Investments legen, ist unübersehbar und könnte sich durchaus in den kommenden Jahren weiter intensivieren.

Im Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF sind alle Top-Aktien der Nasdaq dabei!

Nur acht der 100 Nasdaq 100-Aktien (101, wenn man die Alphabet A- und C-Aktien getrennt führen würde) sind im Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF nicht dabei. Dabei handelt es sich vor allem um Unternehmen aus dem Bereich konservativer Energien, so dass man diese fehlenden Aktien kaum vermisst; es ließe sich sogar sagen, dass sich der ETF der Last vieler der oft träge laufenden Aktien der sogenannten „Old Economy“ entledigt. Aber diese Aktien erfüllen nicht nur die ESG-Kriterien nicht, sie machen auch nicht die Stärke und Besonderheit der Nasdaq aus. Daher sind die Top Ten im ESG-ETF (Stand 25.04.2023) auch die Top-Aktien der Nasdaq, da fehlt keiner der großen Hightech Blue Chips, wie die folgende Übersicht zeigt (hier zeigen wir elf Titel, da man die beiden Alphabet-Aktien als eine Position werten kann):

UNTERNEHMEN/AKTIE GEWICHTUNG IM ETF Apple 13,76% Microsoft 13,68% Nvidia 6,89% amazon.com 3,17% Alphabet Inc.-CL C 3,03% Alphabet Inc.-CL A 3,02% Pepsico 2,80% Cisco Systems 2,43% Adobe 2,07% Broadcom 2,06% Tesla 1,98%

Sie investieren also auch hier, wie bei einem „normalen“ Nasdaq 100-ETF, in die stärksten und wichtigsten Technologie- und Zukunftsunternehmen der USA. Aber zugleich haben Sie damit ein Investment, dass die Nachhaltigkeitskriterien erfüllt, im Fall dieses ETF entsprechend des Basisindex Nasdaq 100 ESG, der gemäß der branchenführenden Sustainalytics-Daten und -Methoden von Morningstar bezüglich ESG (Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung) strukturiert ist. Wachstumsstärke und Nachhaltigkeit - ein doppelter Vorteil für Ihr Depot!

Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc

Basisindex Nasdaq-100 ESG Index WKN A3CZGT ISIN IE000COQKPO9 Typ Exchange Traded Funds (ETF) Investment Manager Invesco Capital Management LLC Gesamtkostenquote (TER) 0,25 % p.a. ETF-Volumen per 25.04.2023 250 Millionen US-Dollar Auflagedatum des ETF 25. Oktober 2021 Zahl der Positionen per 25.04.2023 92 Replikationsmethode physisch Dividendenbehandlung thesaurierend (Dividenden werden reinvestiert) Basiswährung US-Dollar

Disclaimer: Die Investment-Idee ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister Badischer Börsendienst Ronald Gehrt. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.