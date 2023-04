EUR/PLN: An Trendbegrenzung angelangt

Übergeordnet herrscht seit nunmehr Sommer 2020 ein breiter Aufwärtstrend, dieser reichte von 4,3740 PLN, zum Kriegsausbruch in der Ukraine sogar auf 5,0020 PLN heran. Nur wenig später hat sich das Paar wieder im ursprünglichen Trend eingegliedert, tendiert aber untergeordnet seit Oktober letzten Jahres talwärts und erreichte in dieser Woche die untere Trendkanalbegrenzung um 4,5854 PLN. Obwohl die Gemeinschaftswährung Euro zu anderen Cross-Over-Paaren aufwertet, hat sich hier ein gegenteiliges Bild eingestellt. Nach der wochenlangen Talfahrt in diesem Monat könnte sich eben an jener Trendlinie nun eine technische Gegenbewegung einstellen und würde sich durchaus für ein spekulatives Long-Investment anbieten.

Volatile Phase beginnt

Häufig wird an derart markanten Stellen zumindest eine technische Gegenreaktion abgespielt, diese dürfte allerdings erst oberhalb des 50-Tage-Durchschnitts sowie der Kursmarke von 4,6031 PLN starten und Gewinne an 4,6091 PLN hervorbringen. Ein weiteres Ziel darüber könnte bei 4,6482 PLN liegen. Zuvor sollten sich Investoren allerdings noch auf eine volatile Bodenbildungsphase einstellen. Misslingt dagegen ein tragfähiger Boden und EUR/PLN fällt unter 4,5766 PLN zurück, müsste die mittelfristige Unterstützungszone um 4,55 Perlen zum Einsatz kommen. Dies würde allerdings mit einem Bruch des übergeordneten Aufwärtstrends einhergehen.