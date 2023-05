EUR/USD Wochenausblick: EZB und Federal Reserve im Fokus

Rückblick:

EUR/USD markierte am vergangenen Mittwoch ein neues Jahreshoch knapp unterhalb der 1,11er Marke (1,1095 USD), konnte dieses Level allerdings nicht verteidigen und rutschte zum Wochenausklang wieder unter die 1,10er Marke ab. Was steht in den kommenden Handelstagen an?

Ausblick:

Die laufende Handelswoche wird geprägt werden von den mit Spannung erwarteten Zinsentscheiden der US-Notenbank und der EZB. Den Auftakt macht am Mittwoch um 20 Uhr die US Federal Reserve. Erwartet wird hier eine weitere Zinserhöhung um 25 Basispunkte. Entscheidend wird somit werden, was Fed-Chef Jerome Powell ab 20:30 Uhr auf der anschließenden Pressekonferenz von sich gibt. Einige Stimmen rechnen mit einem weiteren Zinsschritt im Juni.

Am Donnerstag wird dann der Zinsentscheid der EZB erwartet. Auch hier geht der Konsens von einem weiteren Zinsschritt um 25 Basispunkte aus, es gibt allerdings nicht wenige Stimmen, die mit 50 Basispunkten rechnen. Den Abschluss macht dann am Freitag um 14:30 Uhr der viel beachtete US-Arbeitsmarktbericht. Hier gibt es wie gewohnt am Mittwoch um 14:15 Uhr mit dem ADP Report einen ersten Vorgeschmack auf die Daten. Für reichlich Bewegungsimpulse dürfte im Wochenverlauf somit gesorgt sein...

Charttechnischer Ausblick:

Das schnelle Reversal nach den neuen Jahreshochs am vergangenen Mittwoch trägt einen klar bärischen Charakter, da auch der kurzfristige Aufwärtstrend im 4-Stundenchart erkennbar gebrochen ist, dürfte der Weg des geringsten Widerstands in den kommenden Handelstagen klar südwärts sein.

Lediglich ein Stundenschluss oberhalb von 1,1095 USD hellt das Chartbild wieder entscheidend zu Gunsten der Käuferseite auf, bis dahin sind kurz- und mittelfristig die Dollar-Bullen im Vorteil aus charttechnischer Sicht.

Dienstag: 16 Uhr US JOLTS Job Openings

Mittwoch: 14:15 ADP Report, 16 Uhr ISM Services PMI, 20 Uhr US-Zinsentscheid

Donnerstag: 14:15 Zinsentscheid EZB 14:45 PK EZB

Freitag: 14:30 Uhr US Arbeitsmarktbericht