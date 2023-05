Direkt zum Video auf YouTube

Jetzt steht es fest: die First Republic Bank ist die dritte insolvente Bank in den USA. Die Anleger gehen erneut leer aus. In China ist der Einkaufsmanagerindex wieder unter die Expansionsgrenze von 50 gefallen, das sorgt für einen schwachen Start im Dax.

Am gestrigen Feiertag konnte die Aktie von ON Semi nach Zahlen kräftig zulegen, heute schnellen die Aktien von SGL Carbon nach einem starken Analysten-Upgrade nach oben. Und im Musterdepot finden wichtige Änderungen statt.