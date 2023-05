Widerstand: 15.850 16.011 Unterstützung: 15.700 15.497

Rückblick:

Der deutsche Leitindex ging nach dem bärischen Reversal vom Vormittag den Weg des geringsten Widerstands und setzte am Nachmittag in den unteren 15.700er Bereich zurück, das Vorwochentief bei 15.680 Punkten wurde allerdings nicht nennenswert attackiert. Nach der Erholung an der Wall Street in der zweiten Handelshälfte am Abend kann sich auch der deutsche Leitindex am Vormittag wieder ein Stückerholen.

Ausblick:

Am Abend wird die US-Notenbank mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut den Leitzins anheben, morgen steht dann der Zinsentscheid der EZB ins Haus. Nach der bärischen Tageskerze im XETRA-DAX gestern bleiben kurzfristig zwar die Verkäufer klar im Vorteil, allerdings muss man im Umfeld der anstehenden Zinserhöhungen von Fed und EZB mit allem rechnen, es gibt daher aktuell kein kurzfristig präferiertes Szenario, die Seitenlinie ist aktuell keine verkehrte Option. Prozyklische Verkaufssignale mittelfristiger Natur würden bei einem Tagesschluss südlich von 15.700 Punkten generiert werden.

