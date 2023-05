Apple schlägt Erwartungen deutlich

Mit Spannung wurden die Zahlen von Apple erwartet, die nun vorliegen. Im nachbörslichen US-Handel um 22:30 MEZ hat Apple seine Zahlen für sein zweites Quartal des Geschäftsjahres 2022/2023 veröffentlicht.

Quartalszahlen Q2 22/23 Apple im Überblick

Kennziffer Gemeldet Prognose Vorjahr Umsatz 94,84 Mrd. USD 92,96 Mrd. USD 97,3 Mrd. USD Gewinn je Aktie 1,52 USD 1,43 USD 1,52 USD

Alle Analysten sind von einem rückläufigen Umsatz ausgegangen. Diese Erwartung ist eingetroffen, wenn auch nicht so schlimm, wie befürchtet. Ein starker Umsatzbringer waren iPhones, dessen Absatzzahlen überraschend anzogen.

Im letzten Quartal verkaufte Apple iPhones im Gesamtwert von 51,33 Mrd. USD; erwartet wurden 48,84 Mrd. USD.

Anders dagegen beim Mac, hier wurden 7,17 Mrd. USD umgesetzt gegenüber erwarteten 7,8 Mrd. USD. Und auch das iPad lag unter den Erwartungen: 6,67 Mrd. USD gegenüber erwarteten 6,69 Mrd. USD.

Aktienrückkäufe angekündigt

Es hat Tradition, dass Apple gegen Ende des zweiten Quartals Aktienrückkaufprogramme ankündigt. In den Jahren von 2012 bis 2022 hat Apple bereits Aktien im Wert von 572 Mrd. USD zurückgekauft.

Nun hat der Aufsichtsrat der Geschäftsführung 90 Mrd. USD für Aktienrückkäufe und Dividenden genehmigt. Die Dividende wird um 4 Prozent auf 0,24 USD erhöht.

Aktienrückkäufe sind ein beliebtes Mittel, um den Aktienkurs zu unterstützen. So wird ein Gewinn auf weniger Aktien verteilt, was den Gewinn je Aktie nach oben treibt. Diese Kennziffer ist in Deutschland eher unüblich, in den USA aber zentral. Außerdem wird die Dividende auf weniger Aktien verteilt, was der Dividendenrendite zugute kommt; und diese Kennzahl ist in Deutschland auch sehr beliebt.

Gut eine Viertelstunde nachdem die Zahlen veröffentlicht wurden, war die Apple-Aktie unverändert gegenüber ihrem Kurs bei Handellschluss. Weitere kursbwegende Momente könnten sich bei der Analystenkonferenz ergeben, die um 23 Uhr MEZ stattfindet.

Fazit

Apple ist ein tolles Unternehmen und ein Value-Wert. Kein Anleger macht etwas falsch, wenn er sich Apple ins Depot holt. Wer aber langfristig Vermögen aufbauen will und bereits einen ETF auf den MSCI World hat, der braucht nicht dringend Apple-Aktien.

Apple macht im MSCI World bereits über 4,5 Prozent des Gesamtwertes aus. An zweiter Stelle steht übrigens Microsoft mit 3,4 Prozent. Die beiden Platzhirsche machen 7,9 Prozent von über 1500 Positionen aus. Und für Dividendenjäger ist Apple auch nicht interessant: Zuletzt lag die Rendite bei knapp 0,6 Prozent.