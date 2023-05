Original-Research: MS Industrie AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: MS Industrie AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu MS Industrie AG Unternehmen: MS Industrie AG ISIN: DE0005855183 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 04.05.2023 Kursziel: 3,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Turnaround in 2022 geglückt - Weitere Steigerung der Profitabilität und Cash-Generierung stehen nun im Fokus MS Industrie hat jüngst den Geschäftsbericht 2022 vorgelegt und nach zwei Verlustjahren erwartungsgemäß wieder ein positives Nettoergebnis erzielt. Das EBIT lag trotz einer signifikanten Verbesserung gegenüber dem Vorjahr unterhalb unserer Erwartungen, in 2023 dürfte sich die spürbare Erholung aber fortsetzen. Umsatz in H2 über Vorkrisenniveau: Der Konzernumsatz i.H.v. 206,2 Mio. Euro (+25,2% yoy) entsprach unseren Erwartungen und bedeutete insbesondere im H2-Vergleich eine signifikante Erholung (+35,0% yoy auf 109,1 Mio. Euro), womit auch das Niveau aus H2/19 (102,0 Mio. Euro) übertroffen wurde. Das Segment Antriebstechnik fungierte mit einem Umsatzplus von 30,6% yoy auf 149,8 Mio. Euro als wesentlicher Wachstumstreiber. Hiervon entfielen rund 80,3 Mio. Euro auf den Hauptkunden Daimler Truck (ca. 39% der Konzernerlöse). Das Segment Ultraschalltechnik legte mit +14,1% yoy auf 57,4 Mio. Euro unterproportional zu, wobei sich aufgrund der bis zum Jahresende anhaltenden Probleme in den Lieferketten ein Umsatzvolumen von rund 10 Mio. Euro in das GJ 2023 verschob. Turnaround im Ergebnis vollzogen: Das Konzern-EBIT i.H.v. 2,7 Mio. Euro (Vj.: -4,4 Mio. Euro) lag insbesondere aufgrund eines stärkeren Rückgangs der Rohertragsmarge (-310 BP yoy) unter unserer Prognose (3,8 Mio. Euro). Während die Antriebstechnik (EBIT-Marge: 4,3%; +330 BP yoy) ein solides Ergebnis erzielte, zeigte sich die Ultraschalltechnik trotz Verbesserung noch im Verlustbereich (EBIT-Marge: -6,7%; +260 BP yoy). Dies ist u.E. jedoch auch darauf zurückzuführen, dass der Teilbereich Serienmaschinen trotz einer Verdopplung des Geschäftsvolumens noch unter dem Break Even-Level rangierte. Letzteres sollte allerdings in Q1/23 überschritten worden sein. Ein etwas geringerer als erwarteter Finanzierungsaufwand führte wiederum dazu, dass sich der Jahresüberschuss i.H.v. 1,2 Mio. Euro (Vj.: -4,0 Mio. Euro) mit unserer Prognose deckte. Erholung sollte sich fortsetzen: Für 2023 erwartet MS Industrie einen Konzernumsatz i.H.v. rund 235 Mio. Euro sowie einen deutlichen Anstieg aller Ergebniskennziffern. Dabei dürfte sich die Rohertragsmarge seitwärts und die EBIT-Marge deutlich positiv entwickeln (MONe: +230 BP). Laut Vorstand gelingt dem Unternehmen inzwischen in beiden Segmenten die Weitergabe sämtlicher inflationsbedingter Kostensteigerungen. Die Verbesserung der Profitabilität erachten wir vor dem Hintergrund des auf -27,8 Mio. Euro (Vj.: -18,8 Mio. Euro) verschlechterten Finanzmittelfonds (liquide Mittel abzgl. Kontokorrentverbindlichkeiten) als Kernaufgabe für das Management. Da der Investitionszyklus in Trossingen aber mit dem laufenden Jahr enden und die Investitionen ab 2024 temporär auf ca. 50% des AfA-Volumens sinken dürften, trauen wir dem Unternehmen einhergehend mit der erwarteten operativen Margenverbesserung auch eine erhebliche Steigerung des Free Cashflows zu. Fazit: MS Industrie befindet sich auf Erholungskurs, was sich in der Kursentwicklung noch nicht widerspiegelt. Wir sehen daher mit wachsender Visibilität für den Ergebnistrend und einer intensivierten Kapitalmarktkommunikation noch erhebliches Aufwärtspotenzial. 