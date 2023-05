Vor dem wichtigen US-Arbeitsmarktbericht dürfte der Dax seine bisherigen Wochenverluste am Freitag etwas reduzieren. Am Markt wird eine Erholung vor allem auf starke Zahlen von Apple zurückgeführt, die am Vorabend nach Börsenschluss in den USA veröffentlicht wurden. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor dem Xetra-Start einen 0,25 Prozent höheren Dax-Auftakt bei 15 772,82 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird auch freundlich erwartet.

Der Dax war im Wochenverlauf zunächst knapp über die 16.000-Punkte-Marke geklettert, dann aber setzte eine Abwärtsbewegung ein, die ihm bisher ein Wochenminus von mehr als einem Prozent eingebrockt hat. Der Wochenabschluss hängt nun aber wohl vom US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag ab - dem letzten Wochen-Highlight nach den Leitzinsentscheidungen der Fed und der EZB.

Das Idealszenario für die Börsen ist aktuell sicherlich ein Arbeitsmarkt, der stabil ist, aber nicht boomt oder gar überhitzt. Denn in diesem Szenario kann das nächste Meeting der Fed nach 10 Zinserhöhungen in Serie das erste Meeting ohne Anhebung werden.

Den erwarteten freundlichen Handelsstart führt Altmann vor allem auf die Geschäftszahlen von Apple zurück. "Apple ist eines der Schwergewichte, die an der Börse immer unter besonderer Beobachtung stehen. Da wiegen gute Zahlen doppelt." Der iPhone-Hersteller stemmte sich im zweiten Geschäftsquartal gegen die Flaute im Smartphone-Markt und überraschte positiv. In der Folge erholen sich auch die Indikationen für die US-Indizes etwas.

Einzelwerte im Überblick

Hierzulande gab es am Freitag Zahlen von Adidas. Die vollen Lager und die aufgekündigte Yeezy-Partnerschaft zogen zwar im ersten Quartal erwartungsgemäß Einbrüche des Betriebsergebnisses und der operativen Marge nach sich, generell waren die Resultate aber etwas besser als gedacht. Für den Kurs ging es vorbörslich um etwas mehr als ein Prozent nach oben.

In der zweiten Börsenreihe berichtete unter anderem Gea vom ersten Quartal. Ein erhöhter Ausblick des Maschinenbauers sorgte hier für einen vorbörslichen Kursanstieg um 1,4 Prozent. Auch der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland wird nach einem starken ersten Quartal etwas optimistischer für das Gesamtjahr. Krones und SGL übertrafen laut ersten Stimmen die Erwartungen.

Bei der Software AG ist offenbar ein Bieterstreit entbrannt. Der Technologieinvestor Silver Lake erhöhte seine Offerte von 30 auf 32 Euro je Aktie, nachdem die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Kreise berichtet hatte, dass der US-Finanzinvestor Bain Capital sogar 34 Euro bieten wolle. Software AG unterstütze aber weiterhin das Angebot von Silver Lake, hieß es nun. Der Kurs bewegte sich vorbörslich etwas über diesen Beträgen.

Im Zusammenhang mit einem Cyberangriff vor einiger Zeit gibt es nun schlechte Nachrichten für Evotec, hier sackte der Kurs vorbörslich um etwa drei Prozent ab. Der Pharma-Wirkstoffforscher muss wegen nicht fristgerechter Veröffentlichung des testierten Geschäftsberichts den MDax verlassen. Als Ersatz rückt der Solartechnikhersteller SMA Solar auf, der im SDax durch Süss Microtec ersetzt wird. Die Wechsel werden am kommenden Dienstag wirksam.

Verluste an der Wall Street

Die Schieflagen und Kurseinbrüche im US-Bankensektor reißen nicht ab und haben am Donnerstag den Anlegern den Appetit auf Aktien verhagelt. Zweistellige Kursstürze gleich mehrerer Regionalbanken sorgten dafür, dass der US-Leitindex Dow Jones Industrial seine jüngste Schwäche fortsetzte. Der Index verlor 0,86 Prozent auf 33.127,74 Punkte und fiel auf den tiefsten Stand seit Ende März. In den ersten vier Maitagen hat der Dow knapp drei Prozent eingebüßt. Am Vortag hatte eine neuerliche Zinserhöhung der US-Notenbank Fed die US-Börsen belastet.

Der marktbreite S&P 500 gab um 0,72 Prozent auf 4.061,22 Zähler nach. Der Nasdaq 100 hielt sich mit einem Minus von 0,37 Prozent auf 12.982,48 Punkte etwas besser, weil in dem technologielastigen Börsenbarometer die Banken keine große Rolle spielen.

Asiens Börsen uneinheitlich

Die Börsen Asiens haben am Freitag keine gemeinsame Richtung gefunden. Für den Hang-Seng-Index in Hongkong ging es zuletzt um gut 0,6 Prozent nach oben. Der CSI-Index in China mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen fiel um ein halbes Prozent. Der S&P ASX 200 in Australien notierte moderat höher. In Japan wurde auch zum Wochenschluss feiertagsbedingt nicht gehandelt.

Renten

Bund-Future 136,52 -0,18%

Der Euro ist am Freitagmorgen leicht gestiegen. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1045 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag etwas höher auf 1,1074 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenausklang stehen an den Finanzmärkten Zahlen vom US-Arbeitsmarkt im Mittelpunkt. Die Entwicklung spielt eine große Rolle für die amerikanische Geldpolitik, da die Löhne aufgrund der niedrigen Arbeitslosigkeit relativ stark steigen. Für die US-Notenbank Fed bedeutet das in erster Linie ein zusätzliches Inflationsrisiko. Ein etwas schwächerer Arbeitsmarkt käme ihr daher nicht ungelegen, weil dies die Bekämpfung der hohen Inflation erleichtern würde.

Euro/USD 1,1045 +0,30%

USD/Yen 133,90 -0,31%

Euro/Yen 147,88 -0,02%

Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel leicht zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 73,20 US-Dollar. Das waren 70 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juni-Lieferung stieg um 62 Cent auf 69,18 Dollar.

Trotz der leichten Aufschläge sind die Erdölpreise in den vergangenen Wochen kräftig gefallen. Hauptgrund sind Konjunktursorgen, vor allem in den USA. Hinzu kommen Probleme einiger amerikanischer Regionalbanken, die Turbulenzen im Finanzsektor hervorrufen. Der Plan des großen Förderverbunds Opec+, die Rohölpreise mit einem geringeren Angebot nach oben zu treiben, ist in diesem Umfeld bisher nicht aufgegangen.Brent 73,23 +0,73 USD

WTI 69,21 +0,65 USD

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR HENKEL AUF 58 (52) EUR - 'SELL'

- BOFA HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 67 (64) EUR - 'BUY'

- BOFA SENKT ZIEL FÜR BEFESA AUF 48 (52) EUR - 'BUY'

- BOFA SENKT ZIEL FÜR INFINEON AUF 49 (55) EUR - 'BUY'

- CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR FREENET AUF 28,50 (27,50) EUR - 'BUY'

- CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 43 (46) EUR - 'OUTPERFORM'

- EXANE BNP HEBT ZIEL FÜR INFINEON AUF 55 (48) EUR - 'OUTPERFORM'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 48 (49) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR MORPHOSYS AUF 12 (11) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 48 (49) EUR - 'NEUTRAL'

- WDH/CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR HENKEL AUF 66 (65) EUR - 'NEUTRAL'

- WDH/GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR FREENET AUF 33 (30) EUR - 'BUY'

- WDH/GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 71,70 (69,10) EUR - 'NEUTRAL'

- WDH/GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR INFINEON AUF 49 (48,50) EUR - 'BUY'

- WDH/JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 14,10 (14,40) EUR - 'OVERWEIGHT'

- WDH/PARETO SENKT GRENKE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 32 EUR

- BOFA HEBT ZIEL FÜR APPLE AUF 176 (173) USD - 'NEUTRAL'

- DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR APPLE AUF 180 (170) USD - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR APPLE AUF 209 (200) USD - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT KELLOGG AUF 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 72 (68) USD

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR AKZO NOBEL AUF 83 (77) EUR - 'BUY'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 25,00 (22,80) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR VODAFONE AUF 95 (100) PENCE - 'HOLD'

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 68 (70) EUR - 'OUTPERFORM'

- BOFA HEBT ZIEL FÜR A P MOLLER-MAERSK AUF 12300 (12100) DKK - 'NEUTRAL'

- CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 62 (64) EUR - 'UNDERPERFORM'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SHELL AUF 40 (39) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 90 (86) CHF - 'SELL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 29,75 (26) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR FLUTTER AUF 16800 (15100) PENCE - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR OPAP SA AUF 17 (16) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR A P MOLLER-MAERSK AUF 17600 (20400) DKK - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SETZT OPAP AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'

- PARETO SENKT KAHOOT! AUF 'HOLD' - ZIEL 25 NOK

- RBC HEBT SPIRE HEALTHCARE AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 270 (230) P

- WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 110 (108) CHF - 'OVERWEIGHT'

Termine Unternehmen

07:00 DEU: Krones, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Clariant, Q1-Zahlen

07:00 CHE: PSP Swiss Property, Q1-Zahlen

07:15 FRA: Air France-KLM, Q1-Zahlen

07:30 AUT: Raiffeisen International, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Adidas, Q1-Zahlen (10.00 Pk, 15.00 Analystenkonferenz)

07:30 DEU: SGL Carbon, Q1-Zahlen (14.00 h Pk und Analystenkonferenz)

07:30 DEU: Gea Group, Q1-Zahlen

08:00 GBR: InterContinental Hotels, Q1-Umsatz

08:00 GBR: International Airlines Group (IAG), Q1-Zahlen

09:00 ESP: CaixaBank, Q1-Zahlen

09:00 DEU: Audi, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Munich Re, Hauptversammlung

10:00 DEU: Vantage Towers, außerordentliche Hauptversammlung

10:00 DEU: Drägerwerk, Hauptversammlung

10:00 DEU: Siltronic, Hauptversammlung

10:00 DEU: Knorr-Bremse, Hauptversammlung

13:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Q1-Zahlen

12:30 USA: Cigna, Q1-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

FRA: Thales, Q1-Umsatz

Termine Konjunktur

07:45 CHE: Arbeitslosenquote 04/23

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 03/23

08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 02/23

08:30 CHE: Verbraucherpreise 04/23

08:45 FRA: Industrieproduktion 03/23

09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 04/23

09:00 ESP: Industrieproduktion 03/23

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 03/23

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 03/23

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 04/23

21:00 USA: Konsumentenkredite 03/23

EUR: S&P Ratingergebnis Schweden

EUR: Fitch Ratingergebnis ESM, EFSF, Schweiz

EUR: Moody's Ratingergebnis Rumänien, Norwegen

Sonstige Termine

08:45 DEU: Sonder-Agrarministerkonferenz zu «Umbau der Nutztierhaltung», u.a. mit Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir

+ 14.00 Pk Özdemir

12:00 DEU: Photovoltaik-Gipfel im Bundeswirtschaftsministerium

+ 13.30 Pk mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, dem Minister für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt und Vorsitzender der Energieministerkonferenz Armin Willingmann und dem Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Solarwirtschaft Carsten Körnig

13:00 DEU: "Waldgipfel" des Landeswaldverbandes zum «Wald der Zukunft» - mit Agrarminister Peter Hauk (CDU), Stuttgart

+ 13.20 Grußwort von Agrarminister Peter Hauk (CDU)

DEU: Expertengespräch TEEC five (The Early Editors Club) zur Digitalisierung im Mittelstand (Online)

Beim Austausch sind u. a. mit dabei: Achim Wambach (Präsident, ZEW - Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung), Rainer Brehm (CEO Factory Automation, Siemens Digital Industries), Ken Fouhy (Chefredakteur, VDI nachrichten), Patrick Bernau (Ressortleiter Wirtschaft & Wert, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung)

SWE: Informelles Treffen der EU-Gesundheitsminister (2. und letzter Tag), Stockholm

Hinweis

DNK/JPN/KOR: Feiertag, Börsen geschlossen

Redaktion onvista/dpa-AFX