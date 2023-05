Widerstand: 15.986 16.011 Unterstützung: 15.750 15.600

Rückblick:

Das Fazit der jüngsten Betrachtung vom vergangenen Freitag lautete wie folgt:

Im Bereich um 15.750 Punkte hat sich eine erste kleinere Zwischenunterstützung herauskristallisiert. Oberhalb dieser Marke haben kurzfristig die Käufer das bessere Blatt im Stundenchart und dürfen von einer erneuten Attacke auf die 16.000er Marke in der kommenden Woche träumen.

Beflügelt von einer starken US-Performance am Nachmittag schloss der deutsche Leitindex am vergangenen Freitag über 200 Punkte oberhalb des Tagestiefs und nimmt zum Wochenauftakt wie vermutet erneut die 16.000er Marke ins Visier.

Ausblick:

Nur noch gut 25 Pünktchen fehlten dem Index am Vormittag, bis auf das am Montag vergangener Woche markierte bisherige Jahreshoch bei 16.011 Punkten. Kurz unterhalb dieses Levels ging den Käufern am Vormittag allerdings erst einmal die Puste aus. Ohne Mithilfe der Wall Street am Nachmittag wird es somit heute aller Voraussicht nach kein neues Jahreshoch mehr geben.

Hier dürfte nun zunächst eine Konsolidierung der Rallybewegung vom Freitagnachmittag anstehen, bevor die Käufer erneut das Zepter in die Hand nehmen dürften. Verkaufssignale entstehen erst unterhalb von 15.750 Punkten.

Quelle: Tradingview

