ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Soitec auf 'Underweight' und Ziel auf 100 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Soitec von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 195 auf 100 Euro eingestampft. Der französische Hersteller von Hochleistungsmaterial für die Halbleiterindustrie dürfte unter einer schwächeren Geschäftserholung leiden als bislang erwartet, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nachdem der US-Chipkonzern Qualcomm darauf hingewiesen habe, dass sich der Smartphonemarkt 2023 deutlich abschwächen dürfte, habe sich der Fokus des Marktes offenbar noch nicht auf die unterschiedlichen Ausblicke beider Unternehmen gerichtet. Deshpandes neue Ergebnisschätzungen (EPS) für 2024 und 2025 liegen nach eigener Aussage deutlich unter dem Marktkonsens./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2023 / 20:50 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2023 / 00:15 / BST