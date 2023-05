Widerstand: 15.980 16.011 Unterstützung: 15.750 15.600

Rückblick:

Der Index wurde nach den im Rahmen der Erwartungen ausgefallenen US-Produzentenpreise am Nachmittag bis in den Bereich um 15.750 Punkte durchgereicht. Dort befand sich das Tagestief vom vergangenen Freitag, welches als Unterstützung fungierte. Ausgehend vom diesem Level gab es am Nachmittag eine erste Erholung, die sich im frühen Handel am Freitag zunächst weiter fortsetzt. Der Index startete mit einer Aufwärtskurslücke in den Handel und kletterte im Anschluss zurück über die 15.900er Marke.

Ausblick:

Trotz des zwischenzeitlichen Abverkaufs am gestrigen Nachmittag sind die Chartstrukturen tendenziell weiter als bullisch zu interpretieren. Hier wird für die kommenden Tage tendenziell ein Ausbruch aus der skizzierten Konsolidierungsformation gen Norden erwartet, die Konsolidierung der vergangenen Handelstage trägt tendenziell einen bullischen Charakter.

Oberhalb von 15.750 Punkten wird daher in den kommenden Tagen und Stunden tendenziell ein Anstieg in den Bereich 15.980 bis 16.100 Punkte präferiert, erst südlich von 15.750 dreht sich das charttechnische Blatt zu Gunsten der Bären.

Quelle: Tradingview

