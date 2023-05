Rückblick:

Nach dem erneuten Scheitern der Käufer im Bereich 1,10195 USD in der Vorwoche setzte EUR/USD in der abgelaufenen Handelswoche deutlich zurück und fiel unter die Marke von 1,0900 USD zurück auf den tiefsten Stand seit Mitte April. Was steht in der bevorstehenden Handelswoche an?

Ausblick:

Im Vergleich zu den jüngsten beiden Handelswochen sind die Highlights für EUR/USD-Trader in den kommenden Handelstagen eher dünn gesät - lediglich die US-Einzelhandelsdaten am Dienstagnachmittag und eine Powell-Rede am Freitag haben das Potenzial, nachhaltige Bewegungsimpulse auszulösen. Alle anderen Daten gehören eher in die Kategorie 2. Reihe.

Charttechnischer Ausblick:

Im 4H-Chart hat sich ein kurzfristig relevanter Abwärtstrend ausgebildet. Dieser korrespondiert aktuell mit dem Bereich 1,0930/50 USD. Da sich auf diesem Niveau auch eine horizontale Widerstandszone herausgebildet hat, dürfte dieser Bereich im Wochenverlauf eine nicht zu überwindende Hürde für die Käuferseite darstellen.

Gelingt hingegen ein Stundenschlusskurs nördlich von 1,0960 USD, bekämen die Bullen erneut Oberwasser, bis dahin dominieren allerdings vorerst weiter die Abwärtsrisiken im Währungspaar.

Montag: 14:30 Empire State Manufacturing Index

Dienstag: 11 Uhr ZEW Index, DE 14:30 US Einzelhandelsdaten, 16 Uhr Lagarde Rede

Mittwoch: nur Daten aus der 2. Reihe

Donnerstag: CH/ FR/ DE Bankfeiertag

Freitag: 17 Uhr Rede Fed-Chef Powell