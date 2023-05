SAP startet KI-Offensive mit ChatGPT-Technologie

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Zum Start der Hausmesse Sapphire hat SAP neue Produkte auf der Basis Künstlicher Intelligenz (KI) a la ChatGPT vorgestellt.

So sollen unter anderem Lieferungen dank sogenannter Generativer KI schneller geprüft und abgewickelt werden, teilte der Walldorfer Konzern anlässlich der Messe am Dienstag mit. Dieses ab dem vierten Quartal erhältliche System müsse nicht für jeden einzelnen Kunden trainiert werden.

Außerdem werde die ChatGPT-Technologie auch in das SAP-Vorzeigeprodukt S4/Hana eingebaut. Ab dem kommenden Sommer biete die Software nicht nur Berichte über aktuelle Störungen im Produktionsablauf, sondern könne auch auf potenzielle künftige Probleme hinweisen. Sie helfe beispielsweise dabei, das Risiko von Zahlungsverzögerungen einzuschätzen. Die KI könne außerdem die automatische Abwicklung von Aufträgen übernehmen.

Angesichts des Drucks von Investoren hatte SAP bei den Vorstellung der Quartalszahlen vor einigen Wochen eine KI-Offensive angekündigt. So hatte die Fondsgesellschaft Union Investment bei der jüngsten Hauptversammlung des Konzerns kritisiert, dass SAP in den vergangenen Jahren manchen technologischen Trend verschlafen habe. Der Konzern solle daher die Milliarden-Einnahmen aus dem Verkauf der Datananalyse-Tochter Qualtrics in KI statt möglicherweise in eine Sonderdividende investieren. SAP bietet eigenen Angaben zufolge bereits mehr als 60 KI-Anwendungen an.

Am Montag hatte SAP angekündigt, der "Copilot" der Bürosoftware von Microsoft werde in die eigenen Programme eingebaut. Dieser basiert auf ChatGPT.

