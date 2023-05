Trading-Chance Micron Technology: Perfekte Bodenbildung vor dem Abschluss

Werbung

Die Ergebnisse des vergangenen Quartals waren finster, für das laufende Quartal erwartet man nicht viel Besseres. Trotzdem zeigt die Aktie des US-Chipherstellers Micron Technology eine perfekte Bodenbildung, die nach den Käufen des gestrigen Handelstages kurz vor dem Abschluss steht. Man setzt auf den Turnaround … eine Trading-Chance Long

Die jüngste Quartalsbilanz des Chipherstellers Micron Technology kam am 28. März und beleuchtete die drei Monate Dezember, Januar und Februar, da das Geschäftsjahr bei Micron ein zum Kalenderjahr verschobenes ist und immer am 30. August endet. Und diese Zahlen waren außerordentlich düster: Der Umsatz hatte sich zum Vorjahreszeitraum mehr als halbiert … und statt eines Gewinns von 2,16 US-Dollar pro Aktie im entsprechenden Vorjahreszeitraum stand diesmal ein Minus von 1,91 US-Dollar zu Buche, deutlich mehr Verlust als die 0,66 US-Dollar, die die Experten im Schnitt zuvor erwartet hatten. Doch wer dachte, dass die Aktie daraufhin haltlos einbrechen würde, sah sich getäuscht.

Die Analysten bleiben bullisch, die Anleger schauen nach vorne

Am Folgetag stieg die Aktie als Reaktion auf die am Vorabend gemeldeten Daten um gut sieben Prozent. Wie war das möglich? Die Käufe basierten nicht auf dem Rückblick auf das beendete Quartal, sondern auf dem Blick voraus. Eine Intensivierung des bereits angelaufenen Kostensenkungsprogramms und eine größere Reduzierung der Mitarbeiterzahl als zuvor bekannt sowie der kommunizierte Optimismus, dass sich die Lage ab dem zweiten Halbjahr sukzessiv aufhellen könnte, brachten die Marktteilnehmer dazu, zuzugreifen. Man sah das, was war, als abgehakt an und setzte auf eine bessere Zukunft, auf die Rückkehr in die Gewinnzone und damit auch auf höhere Kurse der Aktie.

Unterstützt wurde diese Zuversicht durch die Analysten. Seit März hat sich die Zahl der Experten, die Micron als „Strong Buy“ einstufen, sogar erhöht. Und kein Analyst würde die Aktie nach aktuellem Stand der Kursziele und Einschätzungen derzeit verkaufen. Das mittlere Kursziel läge zwar mit 68,50 US-Dollar nur moderat über dem derzeitigen Level der Aktie. Aber nachdem Micron Technology zuvor weit unter diesen Kursziel-Schnitt gerutscht war, wäre es allemal denkbar, dass dieses mittlere Kursziel ein gutes Stück überboten würde, zumal die Charttechnik dafür jetzt eine Steilvorlage liefern würde.

Micron zeigt eine Bodenbildungs-Formation aus dem Lehrbuch

Die Micron Technology-Aktie zeigt eine perfekte Bodenbildung mit vier symmetrisch liegenden Tiefs, die man auch als umgekehrte Schulter-Kopf-Schulter-Formation mit zwei Köpfen ansehen kann. Die Nackenlinien-Zone liegt im Bereich von grob 64 zu 66 US-Dollar und ist zusätzlich relevant, weil dort in der ersten Jahreshälfte 2022 eine mehrfach bestätigte Unterstützung lag. In diese Zone ist der Kurs jetzt gestern mit Schwung hineingelaufen, was heißt:

Quelle: marketmaker pp4

Noch ist diese Bodenbildung nicht ganz vollendet, damit ist ein Long-Trade spekulativer, als würde der Kurs bereits klar über 66 US-Dollar notieren. Nachdem gestern aber vor allem Hightech-Aktien und unter ihnen vor allem Chiphersteller sehr stark waren, besteht eine gute Chance, dass der Ausbruch gelingt. Der Vorteil eines … wenngleich noch hoch spekulativen … unmittelbaren Long-Einstiegs liegt auch darin, dass man so noch näher an einem sinnvollen Stop Loss zugreifen würde, den wir in diesem Fall auch gezielt eng auf den Level von 59 US-Dollar legen würden. Denn das hier ist jetzt eine Sekt oder Selters-Situation: Wenn der Ausbruch ausbleibt oder zur Bullenfalle würde, wäre es auf jeden Fall ratsam, auf der Unterseite nicht viel zuzulassen!

Vor dem eigentlichen Ausbruch ist ein Long-Trade etwas für Risikofreudige!

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 47,560 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 3,68. Den Stop Loss würden wir gezielt recht eng bei 59 US-Dollar in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat beim aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0910 einem Kurs von ca. 1,05 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Micron Technology lautet TT9DLC.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 65,90 US-Dollar, 75,41 US-Dollar

Unterstützungen: 60,10 US-Dollar, 57,45 US-Dollar, 55,90 US-Dollar, 52,76 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Micron Technology

Basiswert Micron Technology WKN TT9DLC ISIN DE000TT9DLC3 Basispreis 47,560 US-Dollar K.O.-Schwelle 47,560 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 3,68 Stop Loss Zertifikat 1,05 Euro

