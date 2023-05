Die meistgehandelten Produkte: DAX – Absicherungen mit hohen Hebeln. Bei Apple und BASF sind die Bullen in der Mehrheit

Der DAX® startet nach einem Tag Pause in den letzten Handelstag der Woche. Nach den starken Kursgewinnen am Mittwoch, kurz vor Marktschluss, nimmt der Index heute wieder Fahrt auf. Dabei notiert der DAX® nur noch knapp unter seinem alten All-Time-High und könnte dieses heute überwinden. Auch wenn der deutsche Leitindex heute neue Höchststände erreichen sollte, sind sich die Käufer von K.o.-Optionsscheinen gewiss, dass bei spätestens 16.500 Punkten die Luft dünn wird. So kaufen die Investoren mit hohem Hebel und Volumen Put-Optionsscheine, um von einer Trendumkehr zu partizipieren. Interessant wird es, wenn die US-Börsen öffnen. Die Anleger setzen auf weitere Anstiege beim S&P500®. Bis Sonntag wird hier eine Erhöhung der Schuldenobergrenze der USA erwartet. Hat sich an den Erwartungen des Marktes nichts geändert, könnte der Optimismus wieder für steigende Kurse sorgen.

Dieser Optimismus zeigt sich auch bei fast allen gefragten Optionsscheinen. Bei Apple Inc. kaufen die Investoren vermehrt Call-Optionsscheine. Das wertvollste Unternehmen der Welt wird nach Meinung einiger Marktteilnehmer Anfang 2024 bereits mit einem Market Cap von über 2,85 Billionen Euro bewertet sein. Die neuesten Kurszuwächse bei deutschen Aktien machen sich auch bei der BASF SE bemerkbar. Nach Zahlung der Dividende verlor der Titel zunächst stärker. Aktuell kann er große Teile seines Verlustes wieder gutmachen und nähert sich wieder der 50€-Marke. Call-Optionsscheine mit Basispreis Strike bei 60€ für Ende 2024 werden von vielen Anlagestrategen als möglich erachtet. Positiv sehen einige auch den weiteren Verlauf für die ASML Holding SE. Der Titel hat diese Woche bereits sehr stark performt. Trotzdem wird der Titel sowohl als Call-Optionsschein, aber auch als Faktor-Long-Optionsschein von den Anlegern bespielt. Sollte der Markt weiter nach oben ziehen, werden die Anleger auch hier weiterhin gute Gewinne verzeichnen können.