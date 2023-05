EUR/AUD: Trendumkehr nimmt Form an

Nachdem beim Paar EUR/AUD im Bereich von 1,4284 AUD Mitte 2022 ein Doppelboden aufgestellt worden ist, drehte der Trendverlauf zur Oberseite, infolgedessen ging es in einem ersten Schritt an 1,5398 AUF aufwärts und darüber an 1,6225 AUF. Die Kursrallye hielt schließlich bis Anfang dieses Monats an, womit ein Niveau von 1,6787 AUF erreicht werden konnte, was deutlich über der markanten Widerstandszone der letzten Jahre von 1,6225 AUD liegt. Die neuerlichen Verluste auf eben jene Widerstandszone und jetzt Unterstützung zeigen jedoch Züge einer SKS-Formation, die in der Charttechnik häufig als Trendwendemuster auftreten. Die Nackenlinie verläuft dabei exakt auf dem Support von 1,6225 AUD.

Rallyeabkühlung erwartet

Sollte demnach die SKS-Formation einer regelkonformen Auflösung unterliegen, könnte die anhaltende Rallye in eine längere Pause übergehen, Abschläge auf 1,6035 und darunter 1,5832 AUD sollten dann zwingend eingeplant werden. Dieses Szenario tritt allerdings erst bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs unterhalb der Nackenlinie. Ein Kursanstieg mindestens über ein Niveau von 1,6435 AUD könnte dagegen die Formation noch negieren und neuerliche Kurszuwächse zurück an die Jahreshochs von 1,6787 AUF erlauben zu vollziehen.